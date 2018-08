Gelähmtes Mädchen aus Bonn

Bonn. Das Schicksal der Familie der gelähmten Delia (15) hat viele berührt. Die Schornsteinfeger-Innung hat jetzt 3000 Euro aus ihrer Benefizfahrt an die Familie des Mädchens gespendet.

Von Gabriele Immenkeppel, 01.08.2018

Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer. Und wer einen am Arm, an der Schulter oder die goldenen Knöpfe seiner Jacke berührt, der kann beruhigt in die Zukunft blicken. Diese Zuversicht hat jetzt auch Markus Lorenz, der Vater der 15-jährigen Delia, die nach einer Operation vom Hals an gelähmt ist. Das Schicksal der Familie hat viele berührt. Vereine, Musiker, Sportler und Einzelpersonen haben in den vergangenen Monaten gespendet, damit das Haus in Röttgen behinderten gerecht umgebaut wird und Delia zurückkehren kann.

Helfen wird auch eine Spende von 3000 Euro aus dem Erlös der „Glückstour“, die Werner Mittler, Olaf Meiners und Heinz-Josef Müller stellvertretend für den Bundesverband der Schornsteinfegerinnung übergaben.

Mittler hatte sich dafür eingesetzt, dass ein Teil der gesammelten Gelder nach Röttgen geht. „Die Gesundheit ist unser größtes Glück. Das wird uns jedoch meistens erst nach einem Schicksalsschlag bewusst“, sagte Meiners bei der Spendenübergabe auf dem Münsterplatz. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns sozial engagieren und uns für Familien in Not einsetzen.“

Haus wird derzeit umgebaut

Seit 2006 fahren Kaminfeger eine Woche lang mehr als 1000 Kilometer quer durch das Land und sammeln bei berufsnahen Firmen, Innungen und Kollegen Geld. Insgesamt kamen bisher 2,1 Millionen Euro zusammen, in diesem Jahr waren es 208.000 Euro. Damit ist die Glückstour eine der größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland. Neben verschiedenen Einzelprojekten erhielten diesmal 51 Elterninitiativen – so wie Familie Lorenz – jeweils 3000 Euro.

Derzeit wird das Haus der Röttgener, in dem die Mutter mit drei Kindern leben wird, grundlegend um- und ausgebaut. „Es steht kein Stein mehr auf dem anderen“, erklärte Markus Lorenz. Im Untergeschoss wird Delia tagsüber leben. Von dort aus wird sie ebenerdig hinaus in den Garten fahren können. Dafür musste die rückwärtige Front komplett umgestaltet und neue Fenster eingebaut werden.

Über einen Aufzug wird die 15-jährige später ihren Schlafraum im ersten Stock erreichen. „Delias Mutter und ich sind wirklich dankbar und sehr gerührt über die Unterstützung, die wir erfahren haben“, sagte Lorenz. Die Eheleute sind zwar getrennt, haben das gemeinsame Sorgerecht und kümmern sich zusammen um Delia sowie ihre beiden jüngeren Geschwister.

Therapie in Prag

Doch nicht nur das Schicksal fordert seinen Preis. „Wir erfahren immer auch, dass es Neider gibt“, erzählte Lorenz. „Da wird uns unterstellt, dass der Aufzug ja auch von anderen Familienmitgliedern benutzt werden kann und deshalb nicht von Spenden bezahlt werden darf. Ebenso würden alle vom neuen Zugang in den Garten profitieren.“ Alle Spenden gingen jedoch ausschließlich aufs Konto von Delias Mutter, versicherte er. „Während ich die Kritik an mir abperlen lasse, leidet meine Frau darunter.“

Nach einer Reha in Brandenburg wird Delia derzeit in Prag therapiert. Mitte August kehren Mutter und Tochter nach Bonn zurück. Dann werden die Umbauarbeiten allerdings noch nicht beendet sein. „Für die Übergangszeit hat uns eine Nachbarin einen Teil ihres Hauses angeboten. Auch solche tollen Erfahrungen haben wir gemacht“, erzählt Lorenz. Den Schornsteinfegern berichtete er, seiner Tochter gehe es derzeit nicht gut. Mittlerweile gebe es Probleme mit verschiedenen Organen, und seine früher so lebenslustige Tochter sei meist traurig und depressiv.

„Wenn ich mit meiner Frau oder meiner Tochter in Prag telefoniere enden die Gespräche stets mit Tränen. Einer von uns weint immer.“ Markus Lorenz blickt dennoch zuversichtlich nach vorne. „Wir müssen Delia jetzt zurück ins Leben holen und ihr einen geregelten Tagesablauf ermöglichen.“ Dazu gehört auch, dass die 15-Jährige ab September eine Schule in Köln besucht, in der sie unterrichtet und gleichzeitig medizinisch versorgt wird.