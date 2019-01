Wetter in Bonn und der Region

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis kann es am Mittwoch schneien.

BONN/REGION. Am Donnerstagmorgen besteht auf einigen Straßen in Bonn und der Region Glättegefahr. Der Verkehr staut sich, die Polizei verzeichnete schon mehr als 20 Unfälle.

Die andauernden Schneefälle sorgen am Donnerstagmorgen für Chaos auf den Straßen in Bonn und der Region. Die Polizei verzeichnete bis 8.30 Uhr bereits mehr als 20 Unfälle, die auf glatte Straßen zurückzuführen sind - laut Polizeisprecher Robert Scholten unter anderem in Poppelsdorf, Tannenbusch, auf dem Heiderhof sowie im gesamten Wachtberger Raum. Dort kommen auf dem Wachtbergring mehrere Lkw die Anhöhe in Richtung Berkum nicht hoch. Die Fahrer müssen aussteigen und sich den Weg freischaufeln. Der Verkehr staut sich auf der L158 Meckenheim in Richtung Bad Godesberg bis zur Autobahn zurück.

Bislang gingen die Unfälle bis auf einen glücklicherweise glimpflich aus und endeten mit Sachschaden. "In Kessenich gab es einen Auffahrunfall, bei dem ein Beifahrer verletzt wurde", so Scholten. In Siegburg-Stallberg ist eine junge Frau am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, in ein Straßenschild gefahren und leicht verletzt worden. Dabei brach an der Fahrerseite ihres Wagens der Seitenspiegel ab.

Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten ist die Bonner Polizei am Morgen auch vermehrt auf Schulwegen präsent. Wie Scholten mitteilte, sind neun Beamte dafür aktuell im Einsatz. Da vor allem die Bürgersteige an vielen Stellen in Bonn noch nicht gestreut sind, fahren Schulkinder auf den Straßen - so am Morgen auch in der Bonner Weststadt zu beobachten. Bonnorange ist im Großeinsatz, um auf noch nicht geräumten Straßen zu streuen, vor allem in Seitenstraßen liegt zum Teil aber noch eine dichte Schneedecke. Wie Scholten berichtet, kommen die Streufahrzeuge aufgrund des Verkehrs zum Teil allerdings kaum durch die Straßen.

Für Behinderungen sorgen am Morgen allerdings nicht nur glatte Straßen, sondern auch umgestürzte Bäume. Scholten: "Auf den Sauren Wiesen in Höhe des Schrebergartens konnte ein Baum die Schneelast nicht mehr halten und ist umgefallen. Er blockiert die Straße, die Feuerwehr ist im Einsatz." Auch auf der B56 in Alfter drohen nach Angaben der Feuerwehr mehrere Bäume auf die Straße zu fallen, einer wurde bereits gefällt.

In der gesamten Region staut es sich auf den Straßen - unter anderem auf der A3 in Höhe Bad Honnef in beide Fahrtrichtungen, der A560 bei Hennef in Richtung Sankt Augustin und der A565 Meckenheim in Richtung Bonn in Höhe Bonn-Lengsdorf. Nach Angaben der Autobahnpolizei in Köln gibt es bislang keine Verletzten durch Unfälle. Bislang habe es jedoch Kollisionen mit Blechschaden gegeben, unter anderem auf der A560 bei Hennef und auf der B42 bei Linz.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis