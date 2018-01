Auch die Turnhalle wird erneuert

Röttgen. Die Stadt Bonn investiert zehn Millionen Euro in die Röttgener Grundschule, die eine der größten in der Bundesstadt ist. Die fünf Gebäudeteile der Schule befinden sich in sehr unterschiedlichem Zustand.

An der Schlossbachschule, die 2016 ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert hat, wird man diese Nachricht vermutlich als verspätetes Geburtstagsgeschenk betrachten: Die Stadt Bonn will die Grundschule in Röttgen umfangreich sanieren und modernisieren, in diesem Zuge auch einen Erweiterungsbau errichten und die Schulturnhalle mitsamt der Umkleiden ebenfalls auf Vordermann bringen.

Der Schulausschuss hat bereits mit Mehrheit grünes Licht für die Pläne gegeben, und wenn der Rat in der nächsten Woche ebenfalls Ja sagt, könnte es schon in diesem Jahr losgehen. Das notwendige Geld, insgesamt zehn Millionen Euro, ist jedenfalls schon für die Jahre 2018 bis 2020 in den Vermögensplan der Stadt eingestellt. Die Bauzeit wird mindestens drei Jahre betragen.

Die fünf Gebäudeteile der Schule befinden sich in sehr unterschiedlichem Zustand. Am schlechtesten in Schuss ist das eingeschossige Verbindungsstück zwischen dem größeren Bau am Herzogsfreudenweg und dem hinteren flacheren Gebäude zum Wald hin. Es soll abgerissen werden, weil laut Stadt eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist.

Zweigeschossiger Neubau vorgesehen

Stattdessen wird ein zweigeschossiger Neubau vorgesehen, in dem sieben Klassenräume Platz finden werden. Er ist auch als Ersatz für den Containerbau auf dem Schulhof zu sehen. Weiterhin sind neue Sanitäranlagen sowie zwei weitere Differenzierungsräume und ein Aufzug im Neubau untergebracht, der mit rund 5,7 Millionen Euro den größten Teil der Investition verschlingt.

Dass die Schule modernisiert werden muss, darüber herrschte im Schulausschuss Einigkeit. Für Diskussionen hat allerdings gesorgt, dass die Stadt in einem Rutsch auch die Turnhalle und die Umkleiden sanieren will. Beide stammen aus dem Jahr 1962, als auch die Schulgebäude in Betrieb genommen wurden. Die SPD beantragte, die Turnhallensanierung auszusetzen, weil es auch für andere Schulturnhallen Bedarf gebe und manche Schulen sogar überhaupt keine Turnhallen hätten. Der Antrag wurde allerdings mit Mehrheit abgelehnt.

Eine energetische Sanierung ist an den anderen Bestandsgebäuden vorgesehen. Das betrifft die Erneuerung der Dächer, die Dämmung der Fassaden und den Austausch alter Fenster. Darüber hinaus ist der Einbau abgehängter Akustikdecken, die Erneuerung der Sonnenschutzelemente, die Ausbildung notwendiger Flure und der Einbau neuer Brandschutztüren geplant. Die überdachten Verbindungsgänge werden aus energetischen Gründen geschlossen. Die Ölheizung wird durch einen Gas-Brennwertkessel und eine neue Pelletheizung ersetzt, die auch das Heizen des Erweiterungsbaus übernimmt. Der Neubau wird statisch für die Nachrüstung einer Photovoltaikanlage vorgerüstet.

Die Schlossbachschule ist eine der größten Bonner Grundschulen. In ihr werden 330 Kindern in 14 Klassen unterrichtet.