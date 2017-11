GA gelistet

Bonn. Auch wenn die Temperaturen in Bonn und der Region meist zu mild sind für eine Schlittschuhpartie auf dem See, gibt es etliche Bahnen in Bonn und der Region, die ein sichere Alternative für Schlittschuh-Fans bieten. Eine Übersicht.

Von Susanne Wächter, 22.11.2017

Winterzeit ist Eislaufzeit. Auch wenn es in Bonn und der Region nur in sehr selten Fällen möglich ist, auf zugefrorenen Seen Schlittschuh zu laufen, gibt es trotzdem zahlreiche Alternativen: die Eisbahnen. Sicherer sind die außerdem.

1 Bonn on Ice

Foto: Nicolas Ottersbach Anfänger aber auch Könner nutzen die Eisfläche am Stadtgarten.

13.000 Quadratmeter Eisfläche bietet "Bon on Ice" im Stadtgarten. Durch die Teilüberdachung mit einem Zelt ist dem Eislaufspaß auch bei Regen keine Grenze gesetzt. Wer sich ohne Vorkenntnisse nicht aufs Glatteis wagen möchte, kann einen Eislaufkurs belegen. Gelernt wird in der Gruppe oder bei Bedarf in Einzelstunden.

Adresse: Stadtgarten, Anfahrt mit den Linien 16, 63 und 66 bis zur Haltestelle "Universität/Markt"

Öffnungszeiten: bis 21. Januar 2018: Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr,

24.Dezember: 10 bis 16 Uhr

25. und 26. Dezember: 12 bis 21 Uhr

31. Dezember: 10 bis 18 Uhr

1. Januar: 12 bis 21 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene zwischen 4 und 5 Euro, Kinder bis elf Jahre zwischen 2,50 und 3,50 Euro, Schlittschuh-Verleih: 5 Euro/Erwachsene, 3,50 Euro/Kinder

Internet: www.bonnice.de, Anmeldung Eislaufkurse: medisi@web.de

2 Eisfläche mit Rheinblick im Kameha Grand Bonn

Wer in der Vergangenheit den Blick über das Rheinpanorama und die Bonner Skyline während des Eislaufens genossen hat, muss enttäuscht werden. Die Schlittschuhbahn hat das Kameha geschlossen, dafür eröffnen am Freitag, 24. November, zwei Eisstockbahnen. Von der Terrasse genießen die Spieler dann den Blick auf den Rhein und die Bonner Skyline. Das Vergnügen ist mit 10 Euro pro Person für 30 Minuten nicht ganz billig. Bis Ende Dezember soll die Bahn geöffnet bleiben, auf ein genaues Datum legt sich das Kameha noch nicht fest.

Foto: Max Malsch/Kameha Nicht unbedingt Eishockey, dafür Eisstockschießen können die Besucher des Kameha bis Ende des Jahres.

Adresse: Kameha Grand Bonn, Am Bonner Bogen 1

Öffnungszeiten: 24. November bis Ende Dezember

Preise: 10 Euro/Person für 30 Minuten, Gruppen ab fünf Personen, 49 Euro/30 Minuten

Anmeldung: events@kamehabonn.de, 0228/43345888

3 Icedome in Troisdorf

Draußen Schlittschuh zu laufen ist nicht jedermanns Sache. Eine Alternative und ein festes Dach über dem Kopf bietet der Icedom in Troisdorf. Die Eissporthalle ist täglich geöffnet und bietet viele Schlittschuhkurse an. Jeden Tag während der Laufzeiten können Anfänger oder Wiedereinsteiger, die noch etwas wackelig auf dem Eis stehen, zwischen 14 und 16.30 Uhr beim "Schlittschuhkurs für jedermann" mitmachen.

Adresse: Icedome, Uckendorfer Straße 135, Troisdorf

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr

Familienzeit: Freitag: 14 bis 18 Uhr, Samstag: 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und 19 bis 22.30 Uhr

Preise: Einzelkarte 5,50 Euro/Erwachsene, 4,50 Euro/Kinder bis 12 Jahre, 5er Abo, 20 Euro, Gruppen ab 12 Personen, 4 Euro/Pers., Saisonkarte: 130 Euro

Internet: www.eissporthalle-troisdorf.de

4 Eislaufen mit den Heinzelmännchen auf dem Kölner Heumarkt

Mit einer Länge von knapp 110 Metern gehört die Eisfläche am Heumarkt zu den größten, die von Dezember bis Januar zum Eislaufen unterm freien Himmel einladen. Eingebettet in den Heinzelmännchenmarkt öffnet die Eisbahn auf dem Kölner Heumarkt am Montag, 27. November, und lädt bis Sonntag, 7. Januar, täglich von 11 bis 22 Uhr aufs glatte Eis.

Foto: Heinzels-Wintermärchen Mit einer Länge von 110 Metern gehört die Eisbahn in Köln zu den größten in der Region.

Neu ist ein Kurs für Kinder. Eistänzerin Yasmina zeigt jeden Montag von 15 bis 16 Uhr wie sie sich sicher auf dem Eis bewegen. Für die Eislaufschule ist eine Anmeldung erforderlich.

Adresse: Heumarkt Köln

Öffnungszeiten: 27. November bis 7. Januar: täglich 11 bis 22 Uhr,

26. Dezember: 11 bis 21 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

Eintrittspreise: Erwachsene zwischen 5 und 8,50 Euro, Kinder (5-12 Jahre) zwischen 4 und 5,50 Euro. Schlittschuhverleih 5,50 Euro/Erw., 4,50 Euro/Kinder

Internet: http://www.heinzels-wintermaerchen.de/

5 Eislaufen auf der Hochbahn im Lentpark

Einen ungewöhnlichen Blickwinkel bietet die Eisfläche am Lentpark in Köln. Die 260 Meter lange und acht Meter breite Eishochbahn führt sowohl durch die Eishalle als auch durch das Hallenbad. Eine ungewöhnliche Kulisse. An den meisten Samstagen wird abends bei der Eis Party mit DJ und Discolicht abgerockt.

Foto: Köln Bäder Schlittschuhlaufen und den Gästen beim Baden zuschauen, das können Eisläufer im Lentpark in Köln.

Adresse: Lentpark, Lentstraße 30, Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.30 bis 22.30 Uhr, Samstag: 10 bis 18 Uhr und. 19 bis 22 Uhr, Sonntag: 9 bis 21 Uhr.

Preise: 8 Euro/2 Stunden/ Erwachsene, 5,50 Euro/Jugendliche, 1 Euro/Kinder unter sechs Jahren, Eis-Party: 11,50 Euro

Internet: www.koelnbaeder.de/eis/lentpark

6 Eislaufen an der Playa in Cologne

Der Name klingt nicht gerade so, als könne man Eislaufen. Aber in Köln ticken die Uhren bekanntlich anders. Dort, wo im Sommer Beachvolleyballer ihre Bälle übers Netz schlagen, drehen bis Mitte Februar Schlittschuhläufer ihre Runden auf dem Eis. Die Fläche liegt nur einen Steinwurf vom Rhein-Energie-Stadion entfernt. Geöffnet ist die Eislaufbahn jedoch nur an den Wochenenden, dafür aber bis Mitte Februar.

Adresse: Playa in Cologne, Junkersdorfer Straße 1, Köln

Öffnungszeiten: Samstag: 12 bis 16 Uhr, Sonntag: 12 bis 17 Uhr

Preise: 3,50 Uhr, Schlittschuhverleih, 3 Euro/Paar

Internet: www.playa.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Eisflächen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt eine Eisfläche in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.