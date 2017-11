Neun Filialen sollen aufgegeben werden

Bonn. Der Modekonzern H&M bestätigt die geplante Schließung von mehreren Filialen in Deutschland. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste ist auch eine H&M-Filiale in Bonn betroffen.

Der schwedische Modekonzern H&M (Hennes & Mauritz) hält offensichtlich an der bereits im Frühjahr angekündigten Schließung von mehreren Filialen in Deutschland fest. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste sind neun Geschäfte betroffen, darunter auch eine H&M-Filiale in Bonn.

Laut Betriebsratsangaben trifft es bundesweit rund 260 Mitarbeiter. Auf Anfrage von Kontraste wollte H&M diese Informationen nicht bestätigen. Schriftlich erklärte der Konzern, es gehöre zur täglichen Arbeit, "gegebenenfalls Anpassungen" vorzunehmen.

Im Sommer hatten die Ketten Mexx und Hilfiger sowie der Herrenausstatter Baron & Earl in Bonn Filialen geschlossen.