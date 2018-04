Sechs Personen beteiligt

Bonn. Am Ostermontag gegen 19 Uhr hat es in der Flüchtlingsunterkunft an der Otto-Hahn-Straße in Bonn eine Schlägerei mit sechs beteiligten Personen gegeben.

In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Otto-Hahn-Straße hat es am Montagabend eine Schlägerei gegeben. Gegen 19.15 Uhr sei eine Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gemeldet worden, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag auf GA-Anfrage. Die Leitstelle habe fünf Streifenwagenbesatzungen nach Buschdorf geschickt, um die Situation zu klären.

Ein Rettungswagen sei angefordert worden. Vor Ort nahmen die Beamten laut Polizeisprecher einen betrunkenen Beschuldigten vorläufig in Gewahrsam. Gegen den Mann sei Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet worden. Ein leicht Verletzter sei im Wohnheim ambulant versorgt worden. Nähere Informationen lagen am Dienstag nicht vor.