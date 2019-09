Bonn. Für Sonntag, 8. September, hat der Indisch-Pakistanische Kulturverein Bonn einen Trauermarsch zum Gedenken an Imam Hussain angekündigt. Rund 100 Teilnehmer sind dann in der Bonner Altstadt unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2019

In der Maxstraße zwischen Heerstraße und Weiherstraße werden zum Gedenken Trauerlieder gesungen und mit flachen Händen und freiem Oberkörper auf die Brust geschlagen.

Die Bonner Polizei geht von einem friedlichen Verlauf der Demonstration aus. Es kann zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.