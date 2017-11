Verletzter Mann flüchtet in Restaurant

Bonn. Bei einer Schießerei in der Bonner Innenstadt ist am Abend ein Mann verletzt worden. Der oder die Täter sind flüchtig. Der Tatort an der Straße An der Schlosskirche ist großräumig abgesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2017

Nach ersten Informationen war der Mann bei der Schießerei am Stockentor bei der Bonner Uni schwer verletzt worden. Er hatte sich anschließend in ein Restaurant am Remigiusplatz geflüchtet. Dortige Gäste verständigten sofort den Rettungsdienst sowie die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückten.

Derzeit ist der Tatort großröumig abgesperrt. Beamte haben bereits mehrere Patronenhülsen sichergestellt

