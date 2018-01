Pegelstand in Köln knackt die Acht-Meter-Marke

Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Inhaltsverzeichnis 1. Scheitelwelle des Rheins für Samstagmorgen erwartet 2. Hochwasser im Kreis Ahrweiler

Bonn/Köln. Der Rheinpegel in Bonn und der Region steigt weiter. Laut Prognosen soll am Samstagmorgen der Scheitelpunkt erreicht sein. Am Freitagmorgen ist der Pegelstand in Köln bei 8,02 Metern angekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.01.2018

Auf Bonn kommt das nächste Hochwasser zu. Nach Prognosen des Meldezentrums in Mainz wird der Scheitelpunkt am Samstagmorgen um kurz nach Mitternacht erreicht. Dann soll der Rheinpegel bei 7,75 Metern liegen. Beim Hochwasser Anfang Januar erreichte der Pegel 8,21 Meter.

Weil aber die Nebenflüsse des Rheins – Mosel, Main, Neckar und Lahn – derzeit keine neuen Regen- oder Schmelzwasser aus dem Westerwald, dem Hunsrück und auch dem Schwarzwald zuführen, geht Bernd Budszuhn von der Wasserschutzpolizei Beuel davon aus, dass der Rheinpegel wieder sinken wird. Am Sonntagmittag soll der Rhein laut Feuerwehr Bonn voraussichtlich wieder auf die Sieben-Meter-Marke abfallen.

Auf der Beueler Rheinseite hat der Ortsverband des Technischen Hilfswerks am Donnerstagabend das erste Dammtor an der Marienstraße sowie das Tor an der Rheinaustraße oberhalb der Wolfsgasse geschlossen. Laut Stadt treffe die Feuerwehr derzeit keine weiteren Maßnahmen. „Sandsäcke oder Stege werden nicht in der aktuellen Lage nicht aufgebaut“, heißt es auf GA-Anfrage aus dem Presseamt im Stadthaus.

Hochwasser in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Wiederholt verlässt der Rhein sein Flussbett.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rhein tritt über die Ufer.

Foto: Benjamin Westhoff Franz Koczulla montiert an der Rheinlust den mobilen Hochwasserschutz.

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt erneut.

Foto: Benjamin Westhoff Mitarbeiter des Tiefbauamtes haben am Dienstag am Rathenauufer Straßensperrungen eingerichtet.

Foto: Virgilio Gioffré Vogels Das Foto machte GA-Leser Virgilio Gioffré Vogels am Dienstagmittag.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Nicolas Ottersbach Hochwasser in Bonn.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer unerhalb des Auswärtigen Amts ist vollkommen überflutet. Eine Radtour der etwas anderen Art.

Foto: Sabrina Bauer Das Beueler Ufer an der Rheinlust.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer ist überschwemmt.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer am Samstagmittag.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend hat die Polizei das Rathenauufer in Bonn gesperrt.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Axel Vogel Das Hochwasser in Bonn steigt weiter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer In Mehlem ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Foto: Robin Lutz Hochwasser in Königswinter bei Nacht.

Foto: Sigrid Weffer Hochwasser in Bonn-Beuel.

Foto: Frank Homann Hochwasser von der Erpeler Ley aus.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann. Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Remagen

Aufgrund der Hochwasserstände hat der Oberkasseler Wassersport-Verein die Karnevalsveranstaltung „Blaue Nacht am Hafen“ abgesagt, die am Samstagabend im vereinseigenen Bootshaus stattfinden sollte. „Da das unmittelbar am Rhein gelegene Bootshaus des OWV nicht mehr trockenen Fußes erreichbar ist, musste der Vereinsvorstand die beliebte Veranstaltung für diese Session absagen“, teilte der Verein mit.

Am Freitagmorgen sei der Pegelstand in Köln bei 8,02 Metern angekommen, teilte das Hochwassermeldezentrum Rhein mit. Am Donnerstagmorgen lag er noch bei 7,68 Metern. Laut der Hochwasserschutzzentrale in Köln wird der Höhepunkt des neuerlichen Hochwassers voraussichtlich am Samstag erreicht. Dann könne das Wasser im Rhein sogar auf zwischen 8,50 und 8,60 Meter ansteigen.

Auch in Bad Godesberg wurden weitere Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Der Fährbetrieb zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg sowie zwischen Königswinter und Mehlem wurde nach Betriebsschluss am Mittwochabend eingestellt. Wann die Fähren wieder fahren werden, sei derzeit noch ungewiss, sagten die Fährbetreiber. Am Mittag stellte die Stadt Absperrungen an der Rheinallee und der Austraße auf.

Steigende Pegelstände vorausgesagt

Auch für Freitag werden steigende Pegelstände vorausgesagt. Das Brassertufer soll am Donnerstag gesperrt werden, ebenso der Bereich zwischen Charles-de-Gaulle-Straße und Hermann-Ehlers-Straße.

In Bad Godesberg wurde das „Von-Sandt-Ufer“ von der Rheinallee bis einschließlich Mehlem gesperrt. „Das Hochwasser steigt relativ langsam an, wie beim letzten Mal“, sagte Stefanie Zießnitz vom Presseamt. Die Feuerwehr kontrolliert die Pegelstände, um Hochwassergefahren zu erkennen, während das Tiefbauamt Deiche und Verschlusstore überwacht. Pegelstände von über acht Metern, wie Anfang Januar, erwarte die Stadt derzeit allerdings nicht. Stege oder Sandsäcke würden daher noch nicht aufgebaut.

Rheinallee in Königswinter unter Wasser

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von knapp drei Wochen leiden die Rhein-Anwohner in Königswinter unter dem Hochwasser. Der Scheitelpunkt, der für Freitagabend erwartet wurde, liegt dieses Mal mit rund 7,70 Metern am Pegel Andernach allerdings um mehr als einen halben Meter niedriger als beim ersten Hochwasser des Jahres (8,32 Meter). Am Sonntagmorgen wird der Pegel in einem Bereich zwischen 6,75 und 7,35 Metern erwartet, wie die Stadt Königswinter am Freitag mitteilte.

Zwischenzeitlich hatten die Experten beim Hochwassermeldezentrum Mainz einen maximalen Höchststand von 8,64 Meter errechnet. Weil sich diese Prognose jedoch nicht bewahrheitete, konnte nach Angaben der Stadt auf den erneuten Stegebau verzichtet werden. Die Sperrung der Rheinallee bleibe jedoch weiterhin bestehen. Auch die Stadtbahnlinie 66 fährt vorerst weiter nur bis zur Haltestelle Oberdollendorf. Ein Bahnersatzverkehr ist eingerichtet.

Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass es durch das Sinken des Flusswassers zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels kommen kann. Dadurch könnte es sein, dass auch in weiter vom Rhein entfernt liegenden Häusern in tieferen Gebäudeteilen Wasser eindringt. Das Leerpumpen sei dabei nicht ohne Risiko, weil der Druck des erhöhten Grundwasserspiegels zu erheblichen Bauschäden führen könnte.

Deshalb solle besser das Sinken des Grundwasserspiegels abgewartet werden. Aufgrund des Hochwassers mussten auch Teile der Straßenbeleuchtung aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden. Den Betrieb eingestellt haben am Donnerstagmorgen zudem die Fähren zwischen Königswinter und Mehlem sowie zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg.

Straßen gesperrt

Die Abfahrt der B 42 in Rhöndorf aus Richtung Bonn ist am Donnerstagmorgen gesperrt worden, teilte die Stadt Bad Honnef mit. Aufgrund des steigenden Pegels wurde am späten Mittwochnachmittag ebenfalls die Rhöndorfer Unterführung "Am Steinchen" gesperrt.

Beeinträchtigungen gibt es auch für Autofahrer im nördlichen Kreis Neuwied. Das Hochwasser des Rheins überflutete am Donnerstagmittag die B 42, die daraufhin zwischen Erpel und Linz in beide Richtungen gesperrt werden musste. Da der Rheinpegel weiter zu steigen droht, hat die Verbandsgemeinde (VG) Unkel bereits sicherheitshalber Sandsäcke geordert, so Katrin Pfeiffer von der VG. Ob diese tatsächlich benötigt würden, sei aber unklar. Die Sperrung der Rheinpromenade wurde am Donnerstag noch einmal erweitert.

In Linz befindet sich die Feuerwehr laut Wehrleiter Thomas Nelles schon seit Mittwochabend im „24-Stunden-Dienst“. Die Wehrleute sind als Ansprechpartner vor Ort an den überfluteten Straßen, haben Informationsbroschüren an betroffene Haushalte verteilt, versorgen diese bei Bedarf mit Sandsäcken oder helfen Anwohner durch die überfluteten Bereiche. Die Alice-Salomon-Schule Linz/ Neuwied muss wegen des Hochwassers ihren für Samstag, 27. Januar, geplanten Tag der offenen Tür verschieben. Der Pegelhöchststand in Linz von knapp acht Metern werde für Samstagvormittag erwartet, so Nelles. Erst danach könne sich die Lage langsam entschärfen. Eine genaue Prognose sei jedoch schwierig.

Informationen unter www.bad-honnef.de sowie www.koenigswinter.de

Schutzmaßnahmen in Bornheim

Aufgrund des steigenden Pegels des Rheins hat die Stadt Bornheim erneut Schutzmaßnahmen getroffen. Am Wochenende wurde die erste Hochwassermarke von 6,10 Meter am Pegel Bonn überschritten, so dass in den Rheinorten Hersel, Uedorf und Widdig der Leinpfad und Abschnitte des Rheinuferwegs sowie die Abgänge vom Rheinuferweg auf den Leinpfad gesperrt sind.

Aufgrund des weiter steigenden Pegels und der Hochwasserprognose wurden auch die Absperrungen an der Siegstraße (Einmündung Weingarten), an der Bayerstraße (Einmündung Weingarten), am Auenweg (Einmündung in den Engländerweg), am Grünen Weg (Abzweigung der Rheindorfer Straße) und dem Fuß- und Radweg in Höhe des Jugendspielplatzes in Hersel eingerichtet. Während dieser Sperrmaßnahmen kann es laut Mitteilung der Stadt zu Einschränkung im öffentlichen Verkehrsraum kommen.

Grundlage für die Maßnahmen ist der Plan zur Gefahrenabwehr bei Hochwasser der Stadt Bornheim. Nähere Informationen zum Hochwasser in Bornheim stehen auch auf der Homepage der Stadt. Eine Übersicht der Pegelstände ist auf der Internetseite der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes jederzeit abrufbar.

Pegelstand in Bonn Eine Übersicht über den aktuellen Wasserstand des Rheins bietet die Stadt Bonn auf ihrer Internetseite. Die Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert.

Infoblatt der Stadt Bonn

Eine automatische Ansage über die Pegelstände in Bonn erhält man unter 0228/19429. Wichtige Tipps zur Hochwasservorsorge liefert das Infoblatt der Stadt Bornheim. Außerdem kann man dieses Infoblatt am Umwelttelefon der Stadtverwaltung Bornheim unter 02222/945310 kostenlos anfordern. Der Versand erfolgt per Post oder E-Mail.

Bei sieben Meter Pegelstand werden bereits Zufahrtsstraßen zum Rhein in Beuel gesperrt, ab 7,15 entfallen die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer. Die Fähre Graurheindorf-Mondorf hat ihren Betrieb bereits eingestellt. Was bei welchem Pegelstand passiert, ist hier nachzulesen.