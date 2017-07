Störung bei Sanierung

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist der Sammelbegriff für eine Vielzahl an ringförmigen Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von Erdöl, Kohle oder Holz entstehen. Ebenso werden bei der Raffination und Verkokung PAK-haltige Stoffe gebildet. Auch Teer enthält solche Kohlenstoffwasserstoffverbindungen. Bis in die 1970er Jahre wurde Teer als Bindemittel und Schutzschicht im Straßenbau eingesetzt. Seitdem ist er zur Herstellung von Asphalt verboten. Auch in den meisten europäischen Ländern wird der Stoff mittlerweile nicht mehr verwendet.

Heute finden sich PAK neben alten Straßenbelägen auch als Weichmacher in Kunststoffen oder Gummi, in Holzschutzmitteln, Bodenbelägen oder Tabakrauch. Viele der PAK sind krebserregend oder können das Erbgut schädigen.