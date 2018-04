Täter auf der Flucht

Bonn. Große Aufruhr am Hofgarten in Bonn: Ein noch Unbekannter hat am Sonntag mit einer Schreckschusspistole gefeuert. Der Täter ist auf der Flucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.04.2018

Schüsse aus einer Schreckschusspistole haben am Sonntagnachmittag Panik am Hofgarten in Bonn ausgelöst. Dutzende Passanten wählten den Notruf. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte gegen 17.15 Uhr ein noch unbekannter Mann mehrmals in der Hans-Iwand-Straße gefeuert.

Die Polizei rückte sofort aus und sicherte den Tatort ab. "Es herrschte eine große Panik vor Ort", so die Polizei. Verletzt wurde durch die Schüsse jedoch niemand.

Der Schütze ist noch auf der Flucht. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.