Bezirksdelegiertenkonferenz in Bonn

Bonn. Im Ratssaal des Stadthauses haben sich Schülervertreter zur Bezirksdelegiertenkonferenz getroffen. Dabei diskutierten die Schüler intensiv über die Zukunft von G8 und beschlossen, sich für eine Beibehaltung des bestehenden Systems einzusetzen.

Von Sarah Bertram, 22.03.2017

Ob es um Verbesserung der Mensasituation oder Themen wie G8 geht: Die Schülervertretung Bonn vertritt die politischen Meinungen der Schüler und setzt sich für unterschiedliche Projekte ein. Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz nahmen gestern im Stadthaus rund 50 Schülervertreter teil. Am Thema G8 entfachte sich eine hitzige Diskussion. Anne Schendzielorz ist seit fünf Jahren in der Schülervertretung Bonn und hat zu diesem Thema eine klare Meinung: „G9 ist viel sinnvoller, da dann der Lehrplan nicht mehr so vollgestopft ist.“ Bei der Diskussion in großer Runde meldete sich ein weiterer Schüler, der gegen G8 argumentierte: „Die Jugend der Schüler wird verkürzt, nur weil die Leistungsgesellschaft das so will“.

Die Ursache von Stress und einen hohen Leistungsdruck sehen viele der anwesenden Schüler allerdings nicht allein im System von G8. Es sei vielmehr ein generelles Problem in der Bildungspolitik, welches nicht durch ein Ende von G8 gelöst werden könne. „Statt einer umständlichen Systemveränderung sollte G8 lieber mit Verbesserungsvorschlägen geschmückt werden“, meinte Leon Schwarze, der zum Vorstand der Bezirks-SV gehört. „Fortschritt lebt von Veränderung“, so Schwarze, aber eine fehlende Kontinuität des Schulsystems, indem man rückwärts statt vorwärts gehe, wäre da nicht von Vorteil.

Doch dass das lange nicht alle Schüler so sehen, wurde bei einem hitzigen Wortwechsel schnell klar. Für viele sei es einfach zu stressig, den Stoff von neun Jahren in acht Jahren Unterrichtszeit zu lernen. Da bliebe einfach nicht mehr genug Zeit für Hobbys. Am Ende der Konferenz einigten sich die Schülervertreter auf ein Ja zur Beibehaltung von G8, sahen jedoch deutlichen Verbesserungsbedarf. Es mache wenig Sinn, ein so neues System wie G8 bei den kleinsten Schwierigkeiten wieder über den Haufen zu werfen. Verbesserungen seien jedoch erforderlich, um die Schüler zu entlasten, war die einhellige Meinung.

Schwarze wünschte sich für die Zukunft eine größere Bereitschaft von Seiten der Schüler, sich zu engagieren: „Ein Fortschritt kann schließlich nur gemeinsam passieren.“