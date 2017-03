Wahlarena von "Deine Stimme zählt" im Livestream

Düsseldorf. Jetzt ist die Jugend ran: Die 17-jährigen Gymnasiasten Laura Marie Dietrich und Leon Lorenz, die bei "Deiner Stimme zählt" zu NRW- Schüler-"Ministern" gewählt wurden, treffen auf die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl. Die Diskussion im Livestream - hier.

30.03.2017

Wählen dürfen die 17-jährige Laura Marie Dietrich aus Hünxe und der gleichaltrige Leon Lorenz aus Wesel aufgrund ihres Alters nicht, Fragen an die Landespolitiker haben sie aber, wie viele andere Jugendliche in NRW, jede Menge.

Beim Gipfeltreffen von "Deine Stimme zählt", einer gemeinsamen Aktion des General-Anzeigers und der Rheinischen Post, bekommen die beiden Jugendlichen vor mehr als 300 geladenen Schülern im Düsseldorfer Apollo-Theater die Gelegenheit, ihre Fragen loszuwerden und so die Interessen ihrer Altersgruppe in der Debatte mit den Spitzenpolitikern zu vertreten. Los geht es ab 9 Uhr.

Fragen an #deinestimme

Zuschauer können sich via Internet auch mit Fragen und Meinungsäußerungen an der Debatte beteiligen. Fragen können live nicht nur via Facebook geschickt werden, sondern auch per Twitter und Instagram unter dem Hashtag #deinestimme.

Ingesamt 40 Schulen aus Nordrhein-Westfalen, darunter sieben Schulen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, haben an der gemeinsamen Aktion des General-Anzeigers und der Rheinischen Post „Deine Stimme zählt“ teilgenommen und Forderungen an die Politik in Videos dargestellt. (ga)