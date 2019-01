Verkehrsbehinderungen erwartet

Bonn. Knapp 500 Schüler demonstrieren zurzeit in der Bonner Innenstadt auf dem Münsterplatz unter dem Motto "Fridays for Future" für den Umwelt- und Klimaschutz. Die Polizei spricht von einer ruhigen und friedlichen Veranstaltung.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", skandieren die Jugendlichen, darunter auch viele Schüler aus der Region. Danach werden sich die jungen Demonstranten auf den Demonstrationsweg durch die Stadt begeben. Dann ist voraussichtlich mit leichten Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Zug zieht vom Münsterplatz über den Hofgarten zur Adenauerallee und weiter über die Erste Fährgasse zum Rheinufer. Von dort begeben sich die Demonstranten zum Platz der Vereinten Nationen am WCCB, wo gegen 14 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Auch in anderen Städten haben Schüler eine Demonstration für mehr Umwelt- und Klimaschutz organisiert. Offiziell gilt ihr Fernbleiben vom Unterricht als unentschuldigte Fehlstunden. Doch viele Schüler berichteten dem GA, dass Lehrer und Schulleitungen auf ihrer Seite stünden und sie sogar ermuntert hätten, an der Demonstration teilzunehmen.

In mindestens neun Städten in NRW wollen Schüler, Studenten und Auszubildende am Freitag am "Streik für das Klima" teilnehmen. Demonstrationen während der regulären Schulzeit sind unter anderem auch in Bielefeld und Düsseldorf geplant.

Insgesamt seien deutschlandweit in über 50 Städten Streiks geplant. Die Aktionen folgen dem Beispiel der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die seit Monaten jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament gegen die Klimapolitik protestiert. Seit Mitte Dezember finden in mehreren Ländern wöchentlich solche Schulstreiks statt.

Samstag nächste Demo in Bonn

Am Samstag findet in der Bonner Fußgängerzone außerdem eine Demonstration zum Thema "Jahrestag des Angriffs auf Afrin" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 300 Teilnehmern, die sich ab 15 Uhr auf dem Münsterplatz versammeln und sich anschließend auf folgendem Weg durch die Innenstadt bewegen: Vivatsgasse, Kasernenstraße, Friedrichstraße, Wenzelgasse, Markt, Am Hof. Die Veranstaltung endet um 19 Uhr auf dem Münsterplatz.