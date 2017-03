Ausstellung im Bonner Landesmuseum

Kunsthistorikerin Uschi Baetz führt in ihrem nach originalen Schnittmustern aus der Zeit um 1550 geschneiderten Kostüm durch die Ausstellung „Evas Beauty Case“.

Bonn. Eindrücke von einer Sonntagsführung durch die aktuelle Ausstellung „Evas Beauty Case“ im LVR-Landesmuseum. Kunsthistorikerin Uschi Baetz gibt einen kulturhistorischen Überblick über das Thema Schönheit von der Steinzeit bis heute.

Von Stefan Hermes, 06.03.2017

Einiges dazu gelernt haben die Teilnehmer bei der knapp zwei Stunden dauernden Sonntagsführung von Uschi Baetz durch die aktuelle Ausstellung „Evas Beauty Case“ im LVR-Landesmuseum. Zwar war die Kostümführung mit dem Titel „Must-haves der Renaissance“ angekündigt, doch das einzige zu bestaunende Exponat aus der Zeit trug die Kunsthistorikerin Baetz. Sie hat das Kostüm nach originalen Schnittmustern aus der Zeit um 1550 selbst geschneidert.

Statt mit der Renaissance eine der schillerndsten Epochen der Menschheit vorzustellen, die im 15. Und 16. Jahrhundert Kunst und Kultur revolutionierte, gab die Führung eher einen kulturhistorischen Überblick über das Thema Schönheit von der Steinzeit bis heute und ließ dabei vielfältige Einblicke in die Welt des Stylings von Mann und Frau zu. Den Besuchern war es recht.

Seit mehr als 30 Jahren ist Uschi Baetz als Kunstvermittlerin unterwegs und in den Museen Bonns zu Hause. Als Archäologin und Kunsthistorikerin ist sie nicht nur prädestiniert, die Exponate des Landesmuseums zu erklären, sondern hat sich darüber hinaus auch spezialisiert, Führungen für Blinde und Sehbehinderte sowie für an Demenz erkrankte Menschen zu leiten.

Was ist denn eigentlich schön?

Alle Aufmerksamkeit ihrer gemischten Sonntagsgruppe, zu denen auch Kinder und Jugendliche gehörten, konnte Baetz bereits im Eingangssaal des Museums vor zwei Schaukästen mit sehr unterschiedlichen Schönheitsidealen wecken. Vor einer Replik der Büste von Königin Nofretete (etwa 1350 v. Chr.) und der ebenfalls nachgebildeten fast 30 000 Jahre vor Christus entstandenen „Venus von Willendorf“ stellte sie die Frage, „Was ist denn eigentlich schön?“

Und schon war die Bemerkung zu hören, dass die nur elf Zentimeter hohe Venus „doch etwas zu dick ist“. Wogegen man sich einig war, dass die Ebenmäßigkeit der ägyptischen Königin als Schönheitsideal kaum zu übertreffen sei. Schon diese Reaktionen machten deutlich, dass sich das Schönheitsideal in einem ständigen Wandel befindet, was auch die Ausstellung von Barbie-Puppen an anderer Stelle des Museums eindrucksvoll belegt.

Die Statue der Uta von Naumburg, ein Gipsabguss nach dem Original aus Stein (1250), gab Anlass, einen Vergleich der Kleidung zwischen Mittelalter und Renaissance anzustellen. Während die Frauen noch vor etwa 800 Jahren in schweren Mänteln unterwegs waren und ihren Kopf mit Gebänden umwickelten, die so straff saßen, dass ihnen mitunter das Mundöffnen schwerfiel, bestand die „befreiende“ Kleidung der Renaissance aus Rock und Oberteil. Einzwängende Schnabelschuhe wurden von breiten Kuhmaul-Versionen abgelöst. Die Kleidung wurde körperbetonter und bequemer. Auch das Untergewand durfte sichtbar werden. Eine Mode, die eher von Frauen für Frauen gemacht zu sein schien. Gerne hätte man noch viel mehr über die „Must-haves“ dieser Zeit erfahren.