Wetter am Wochenende

Bonn. Immerhin der Sommer hält sich in Bonn noch an Termine: Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn fallen auch die Temperaturen, zumindest an diesem Wochenende. Der Samstag verspricht dafür noch Sonne.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2019

Ob der Sommer nicht vor Weihnachten nochmal ein Comeback feiert, lässt sich wohl schwer vorhersagen. Wenigstens für dieses Wochenende gibt es eine recht deutliche Vorstellung vom Wetter. Der Samstag wird in Bonn und der Region demnach nochmal ein schweißtreibender Tag mit Sonne und wenig Wolken im Gepäck. Nach einer größtenteils sternklaren und trockenen Nacht mit bis zu 16 Grad Celsius ist am Samstag mit bis zu 32 Grad zu rechnen.

Ab Sonntag erwartet Menschen in Bonn und der Umgebung endlich Abkühlung - sowohl gemessen an den Temperaturen als auch angesichts des möglichen Niederschlags. Letzterer dürfte jedoch nicht besonders stark ausfallen, sofern es überhaupt regnet. 23 Grad sollen es hier zum letzten Tag der Woche höchstens werden. Während es bis dahin größtenteils windstill bleibt, ist erst am Nachmittag mit Böen zu rechnen.

