An Krawallen in Lannesdorf beteiligt

Schwarzer Tag für Bonn: Am 5. Mai griffen gewalttätige Salafisten in Lannesdorf Polizisten an und verletzten einige von ihnen schwer.

BONN. Zwei Islamisten aus Bonn sind bei einem US-Luftangriff im Nordirak getötet worden. Einer der beiden Brüder ist der als Lannesdorfer Steinewerfer angeklagte Ömer D., der einer der meistgesuchten Köpfe des IS war.

Der als Lannesdorfer Steinewerfer angeklagte Ömer D. aus Bonn ist bei einem US-Luftangriff im Irak gestorben. Jahrelang hatte die Bonner Justiz nach ihm mit internationalem Haftbefehl fahnden lassen. Der damals 24-Jährige hatte bei der Demo am 5. Mai 2012 Polizisten attackiert. Zu seinem Prozess 2014 vor dem Amtsgericht wegen schweren Landfriedensbruchs und Widerstands gegen die Staatsgewalt war er nicht aufgetaucht. Anfang August nun erhielt der zuständige Richter die Mitteilung: Ömer D. und sein Bruder Yusuf wurden am 26. Oktober 2017 im Nordirak bei einem US-Luftangriff getötet. Das teilte Amtsgerichtsdirektorin Birgit Niepmann in ihrer Funktion als Pressesprecherin am Donnerstag mit.

Aus Ömer D. war nach seinem Verschwinden aus Deutschland den deutschen Sicherheitsbehörden zufolge einer der meistgesuchten Köpfe des Islamischen Staates (IS) geworden, er galt zusammen mit seinem Bruder als extrem gefährlich.

