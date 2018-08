Der Bund will der Modellstadt Bonn 37,6 Millionen Euro zusätzlich zur Verbesserung des ÖPNV und damit der Verbesserung der Luftqualität zukommen lassen. Was die Stadt damit genau damit machen will, wirft eine Reihe von Fragen auf. Und da beim Projekt „Lead City“ vieles unklar zu sein scheint, hat die Stadt Bonn auf ihrer Internetseite erstmals einen Katalog mit Fragen und Antworten veröffentlicht.

Was soll in Bonn gefördert werden?

Die Stadt wählte aus 60 ihrer Vorschläge zehn aus, die der Bund auf drei Maßnahmenbereiche reduzierte. Sie werden mit 37,6 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen neue Tarife, Angebotsverbesserungen und ein Mobilitätsmanagement. Zum Vergleich: Die Stadt Bonn bezuschusst den ÖPNV jährlich mit 30 Millionen Euro.

Welche neuen Tarife wird es geben?

Ein 365-Euro-Jahresticket – das Klimaticket – für das Stadtgebiet Bonn für Neukunden, ein Neukunden-Angebot des Jobtickets für Bonner Unternehmen mit VRS-weiter Gültigkeit und ein vergünstigtes Tagesticket für fünf Personen für das Stadtgebiet. Die Angebote sollen ab 1. Januar 2019 gelten – solange der Vorrat reicht.

Was bietet das Klimaticket?

Das 365-Euro-Ticket ist ein auf ein Jahr begrenztes, vergünstigtes Ticket der VRS-Tarifstufe 1b. Es kostet normalerweise im Abo monatlich 82,30 Euro und damit 987,60 Euro pro Jahr. Damit kann man rund um die Uhr den ÖPNV in Bonn, auch die Busse anderer Verkehrsunternehmen und die Bahn, nutzen. Mit dem VRS-Anschlussticket werden indirekt auch einzelne Fahrten in Nachbarkommunen günstiger. So kostet die Fahrt mit dem Klimaticket nach Köln statt regulär 7,90 Euro nur noch 3,70 Euro.

Wer kann es bekommen?

Grundsätzlich können alle außer Abo-Bestandskunden das 365-Euro-Ticket erwerben. Als Neukunde gilt, wer kein VRS-Ticket im Abo bezieht (etwa das Monatsticket) oder es in letzter Zeit bezogen hat. Der Zeitraum, ab wann man wieder als Neukunde gilt, ist laut Stadt noch nicht definiert, wird aber mindestens ein Jahr betragen. Wer ein Schüler- oder Semesterticket hat, soll zum Klimaticket wechseln können. Die genauen Bedingungen werden noch geklärt.

Welche Angebote sollen verbessert werden?

Ab 9. Dezember soll montags bis freitags der 10/20-Minuten-Takt auf den Bahnlinien 61, 62, 16/63, 66 und den Buslinien 600 bis 615 um eine Stunde bis 20.30 Uhr verlängert werden. Die 632 soll zu einer neuen Verbindung Venusberg-Poppelsdorf-Endenich-Propsthof-Nordstadt-Beuel ausgebaut werden. Voraussichtlich ab 26. August 2019 soll samstags von 9.30 bis 20.30 Uhr auf den Bahnlinien 61, 62, 16/63, 66 und den Buslinien 600 bis 615 ein 10/20-Minuten-Takt anstatt wie bisher ein 15/30-Minuten-Takt gefahren werden. Sonntags soll es auf diesen Linien bereits ab 9.30 Uhr eine Taktverdichtung von 60/30 auf 30/15 Minuten geben. In Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis sollen zudem zahlreiche Verbesserungen für viele die Stadtgrenze überschreitende Busverbindungen umgesetzt werden.

Wie lang ist der Förderzeitraum?

Die Förderung ist auf zwei Jahre begrenzt. Danach ist eine Evaluierung geplant, wie gut die Maßnahmen angenommen wurden und welche Wirkung sie auf die Luftreinhaltung haben. Die Stadt hat den Bund darauf hingewiesen, dass nur mit einer Anschlussförderung die dauerhafte Umsetzung der Maßnahmen über 2020 hinaus garantiert werden könnte.

Weitere Informationen der Stadt finden Sie an dieser Stelle.