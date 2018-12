Neun Trafo-Stationen ausgefallen

In Oberkassel gab es am Sonntagnachmittag nicht überall Strom.

Bonn. In Oberkassel war am Sonntagnachmittag der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke konnten den Fehler bei einer Mittelspannungsleitung ausmachen. Insgesamt waren neun Trafo-Stationen betroffen.

Von Stephan Werschkull, 23.12.2018

Am Sonntagnachmittag ist es in Oberkassel zu einem Stromausfall gekommen. Wie die Stadtwerke-Sprecherin Veronika John gegenüber dem GA mitteilte,war ein Großteil Oberkassels ohne Strom. Ursache soll ein Defekt in einer Mittelspannungsleitung gewesen sein. Nach einer Stunde konnten die Mitarbeiter der SWB nach und nach die Trafo-Stationen wieder in Betrieb nehmen. Ab 17.30 Uhr hatte es keinen Strom in einigen Teilen von Oberkassel gegeben.

Zeitgleich gab es Probleme mit der Straßenbeleuchtung in Bonn-Nord. Ein Zusammenhang besteht laut den Stadtwerken nicht. Gegen 18.45 Uhr war dort die Beleuchtung wieder intakt.