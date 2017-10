Tarife und Fahrdienstplanung

Bonn. Die Stadtwerke Bonn bieten am Donnerstag allen Interessierten die Möglichkeit, jegliche Fragen zum Thema der Öffentlichen Verkehrsmittel zu stellen. Die Veranstaltung findet in den Konferenzräumen der SWB, in der Theaterstraße 24 statt.

Von Mascha Hohendorf, 12.10.2017

Die Stadtwerke Bonn (SWB) tragen am Donnerstag ihr 7. Kundenforum aus, bei dem sie allen Fahrgästen und Interessierten Rede und Antwort stehen möchten. Durch eine zweimonatige Umfrage haben die Stadtwerke die Themen für das Kundenforum bestimmt. "Die Themen, die am häufigsten genannt wurden, sind überwiegend den Bereichen Ticket und Tarife sowie Fahrer und Fahrdienstplanung zuzuordnen", so die Stadtwerke. Basierend auf diesen Themen werden also die Schwerpunkte für den Infoabend gelegt.

Zur Teilnahme muss auf der Homepage der SWB ein Anmeldeformular ausgefüllt werden, bei dem aber lediglich nach Name, Wohnort und E-Mail Adresse gefragt wird.

Ab 17 Uhr geht es dann los mit den Diskussionen innerhalb der Schwerpunktthemen, dazu werden laut SWB Anregungen und Kritiken gesammelt und abschließend Stellung bezogen. Das Ende der Veranstaltung ist für 20 Uhr geplant.