Nach dem Tod von Bärbel Richter

Veränderung in der Bonner SPD-Fraktion Petra Maur kommt, Peter Kox geht.

Bonn. Alois Saß, Petra Maur und Martin Schulz rücken für Bärbel Richter, Peter Kox und Gereon Schüller als Mandatsträger nach. Wer neuer Fraktionssprecher und Fraktionsgeschäftsführer wird, steht noch nicht fest.

Die SPD-Stadtratsfraktion muss nach dem plötzlichen Tod ihrer bisherigen Chefin Bärbel Richter (60) den Vorsitz neu besetzen. Auf einer Klausurtagung am Wochenende entschieden die Fraktionsmitglieder, über die Nachfolge Richters in der Fraktionssitzung am 5. November zu entscheiden.

Dann sind auch die Nachrücker für Richter sowie für die beiden Stadtverordneten Peter Kox und Gereon Schüller mit an Bord, erklärte SPD-Parteichef Gabriel Kunze. Kox scheidet, wie berichtet, aus beruflichen Gründen aus dem Stadtrat aus. Der Historiker gehörte dem Bonner Stadtrat seit 2009 an und war Vorsitzender des Sozialausschusses. Kox ist als Vorstandsreferent und Leiter des Bildungs- und Beratungszentrums Bonn des Awo-Kreisverbands Bonn/Rhein-Sieg tätig. Im Laufe der Zeit habe er als Vater eines siebenjährigen Sohnes festgestellt, dass er sein berufliches und ehrenamtliches Engagement kaum noch unter einen Hut bringen könne, hatte der 39-Jährige seinen Rücktritt erklärt.

Schüller (35) kam 2014 in den Stadtrat und verlässt Bonn aus privaten Gründen. Der Informatiker aus Bad Godesberg zieht nach Düsseldorf und muss deshalb sein Mandat niederlegen.

Andrea Kanonenberg wechselt nach Wesseling

Neu in der SPD-Ratsfraktion sind der Rechtsanwalt Alois Saß (34) aus dem Bonner Norden, der Bad Godesberger Journalist Martin Schulz – weder verwandt oder verschwägert mit dem ehemaligen Bundesvorsitzenden der SPD – und die Beueler Bezirksverordnete Petra Maur. Kunze zufolge wird Maur, die bei der Telekom beschäftigt ist, ihr Bezirksmandat in Beuel niederlegen, deshalb muss die SPD auch in Beuel für eine Nachfolge sorgen.

Als Nachrückerin wäre auch Hillevi Burmester, die Witwe Richters, infrage gekommen. Sie habe indes das Ratsmandat abgelehnt, weil sie sich weiterhin in Bad Godesberg als Bezirksverordnete und Vize-Bezirksbürgermeisterin engagieren wolle, sagte Kunze.

Ob einer der drei Vize-Ratsfraktionsvorsitzenden, Gabi Mayer, Angelika Esch und Stephan Eickschen, für die Nachfolge Richters zur Verfügung stehen, sei noch offen, so Kunze. Er könne sich aber alle drei Personen gut in dieser Position vorstellen. „Wir versuchen auf jeden Fall, eine einvernehmliche Lösung zu finden“, sagte Mayer dem GA am Montag.

Eine Lücke entsteht demnächst auch in der Fraktionsgeschäftsstelle der SPD im Alten Rathaus: Geschäftsführerin Andrea Kanonenberg wechselt zum 1. November in ihre Heimatstadt Wesseling. Dort wird sie als Pressesprecherin der Stadt Wesseling tätig sein. Kanonenberg hatte die Geschäftsführung der SPD-Ratsfraktion erst im März 2016 übernommen, nachdem ihr Vorgänger Hubertus Voss-Uhlenbrock ebenfalls überraschend gestorben war.