Bonner Polizei stellt 20.000 Euro und Drogen sicher

Bonn . In einer konzertierten Aktion hat die Polizei am Dienstag 15 Wohnungen in Tannenbusch, Auerberg, Beuel, Lengsdorf und Köln-Finkenberg durchsucht. Sechs mutmaßliche Drogenhändler haben die Beamten festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Bereits in den frühen Morgenstunden lief die Aktion an. Zusammen mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK), Drogenspürhunden und der Bonner Einsatzhundertschaft durchsuchten Beamte aus mehreren Ermittlungskommissariaten 14 Wohnungen (13 in Bonn, eine in Köln) und eine Gaststätte.

Wie die Polizei mitteilte, wurden sechs mutmaßliche Drogenhändler festgenommen, darunter drei vorläufig und drei Personen, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.

Außerdem gelang es den Beamten, rund ein Kilogramm Rauschgift und 20.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicherzustellen.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.