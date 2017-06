Schlag gegen illegalen Drogenhandel

Bonn . In einer konzertierten Aktion hat die Polizei am Dienstag 15 Wohnungen in Tannenbusch, Auerberg, Beuel, Lengsdorf und Köln-Finkenberg durchsucht. Sieben mutmaßliche Drogenhändler haben die Beamten festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Einsatzkräfte der Bonner Polizei haben am Dienstag 14 Wohnungen und eine Gaststätte im Stadtgebiet und in Köln durchsucht. Wie die Behörde mitteilte, diente die konzertierte Aktion der Bekämpfung der organisierten Drogenkriminalität. Sieben mutmaßliche Drogenhändler wurden dabei festgenommen, rund ein Kilogramm Rauschgift sowie 20.000 Euro, die aus dem Verkauf von illegalen Drogen stammen sollen, beschlagnahmt. Bei der Kontrolle mehrerer Reisebusse stießen die Ermittler zudem auf 45 Kilogramm unverzollten Tabak.

Die Einsatzkräfte griffen bereits am frühen Morgen zu. Unter anderem zu zwei Wohnungen in der Riesengebirgsstraße in Tannenbusch und einer in der Königswinterer Straße in Beuel verschaffte ein Spezialeinsatzkommando den Ermittlern ab sechs Uhr Zutritt. Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer, die in Tannenbusch wegen bandenmäßigen Drogenhandels verhaftetet werden sollten, trafen sie jedoch nicht an. Beide hatten offensichtlich Wind von der Aktion bekommen und versucht, zu Fuß zu flüchten. Zivile Fahnder stellten sie kurze Zeit später.

Wie auch einen 21-Jährigen. Laut Polizeipressesprecher Simon Rott wurde der Mann einige Stunden später in der Innenstadt aufgegriffen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. In Beuel trafen die Ermittler auf einen 19-Jährigen. Nachdem die Beamten mit Hilfe eines Spürhundes in seiner Wohnung 150 Gramm Haschisch und einen dreistelligen Bargeldbetrag entdeckten, wurde auch er festgenommen.

Illegales Rauschgift und 20.000 Euro Dealergeld

Wie die Polizei weiter mitteilte, ergaben sich im Zuge der Durchsuchungen weitere Hinweise auf eine mögliche Dealer-Wohnung in der Sudetenstraße. Im Appartement eines 36 Jahre alten Mannes, der in Begleitung eines 37-jährigen mutmaßlichen Komplizen war — auch seine Wohnung war zuvor durchsucht worden —, stellten die Fahnder anschließend 750 Gramm Marihuana sicher. Beide wurden festgenommen.

Zeitgleich zu den Durchsuchungen in Tannenbusch, Beuel, Auerberg und Lengsdorf kontrollierte die Polizei auch eine Wohnung in Köln-Finkenberg sowie, in Zusammenarbeit mit dem Kölner Hauptzollamt, mehrere Reisebusse in Bonn. In der Wohnung fanden Ermittler rund 3500 Euro mutmaßliches Dealergeld, in den Bussen 45 Kilogramm unverzollten Tabak.

Drei der insgesamt sieben Festnahmen ergingen laut Polizei vorläufig. Die übrigen vier Männer waren bereits mit Haftbefehlen gesucht worden. Insgesamt 260 Einsatzkräfte waren in die Aktion eingebunden. Ein Kilogramm illegales Rauschgift und 20.000 Euro mutmaßliches Dealergeld, lautet die Bilanz.