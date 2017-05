Abriss in Bonn

Bonn. Wer noch die letzten Reste der Südüberbauung sehen will, sollte sich beeilen. In wenigen Wochen wird von dem Haus nichts mehr übrig sein.

10.05.2017

Die Bagger verrichten ganze Arbeit: Knapp zwei Monate nach Beginn der Abrissarbeiten gleicht die Südüberbauung gegenüber dem Hauptbahnhof einer Kriegsruine aus Stahl und Beton.

Etage für Etage verschwindet, der Abriss liegt im Zeitplan. Noch in diesem Monat soll der seit Jahrzehnten in Bonn verpönte Komplex Geschichte sein.

Bis 2019 soll an seiner Stelle das Einkaufszentrum Maximilian-Center des niederländischen Investors Ten Brinke entstehen, der Rohbau soll in einem Jahr stehen. Hauptmieter in dem 100-Millionen-Euro-Projekt wird der britische Kleidungsdiscounter Primark. (ga)