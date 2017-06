Bonn. Die Wohngemeinschaft „Brücke-Krücke“, in der in Poppelsdorf sechs „Normalos“ mit vier behinderten Menschen zusammenleben, soll ausziehen. Die Caritas hat der Gruppe gekündigt.

Die schrillste Wohngemeinschaft der Stadt lebt auf 456 Quadratmetern in Poppelsdorf. Ein Mehrfamilienhaus, abgeschirmt hinter dem Sebastian-Dani-Heim am Clemens-August-Platz; der Fahrstuhl endet direkt auf der WG-Etage mit zehn Zimmern, vier Bädern und einer Gemeinschaftsküche. Wer aus dem Fenster schaut, blickt auf eine Pferdekoppel.

Das ist das Reich des Wohnprojekts „Brücke-Krücke“, in dem sechs „Normalos“ mit vier behinderten Menschen wie eine Familie zusammenleben. Vielmehr: war das Reich. Caritas und Katholische Jugendagentur (KJA) haben die Mietverträge gekündigt. Das 1991 gegründete Projekt steht vor dem Aus.

„Das ist ein Schock“, sagt Markus Pacanda. „Ich fühle mich doch wohl hier.“ Der 50-Jährige, der in den Bonner Werkstätten arbeitet, ist WG-Mitglied der ersten Stunde, zu Beginn noch an der Kölnstraße. Er hat viele nicht behinderte Mitbewohner kommen und gehen sehen, und alle haben sie ihm das Leben ein wenig leichter gemacht. „Wir helfen uns gegenseitig bei alltäglichen Dingen und unternehmen viel gemeinsam“, berichtet Studentin Corinna Edringer (24). „Wir gehen zum Karneval, zu Rhein in Flammen, campen zusammen.“ Und die bunte Truppe feiert auch gern.

Genau das könnte das Problem sein. Der Caritas-Verband als Eigentümer der Anlage begründet den Rauswurf des Wohnprojekts vor allem mit Ruhestörungen. „Es gab über Jahre hinweg immer wieder Beschwerden von mehreren anderen Mietern im Haus“, so Sprecherin Mechthild Greten. „Es sind viele Gespräche geführt worden, und wir haben auch deutlich gesagt, dass es so nicht weitergeht.“

In den anderen Apartments des Hauses sind ebenfalls Menschen mit Handicaps untergebracht. „Auf deren Interessen muss Rücksicht genommen werden“, betont Greten. Die Caritas bedauere die Entwicklung, sei aber zum Handeln gezwungen.

Im Herbst 2016 kündigte der Verband den Hauptmietvertrag mit der Katholischen Jugendagentur, die Träger des „Brücke-Krücke“-Projekts war. Die KJA schaltete Anwälte ein, beendete die Untermietverträge mit den zehn WG-Mitgliedern zum April 2017. „Wir lösen das Projekt auf“, bestätigt KJA-Geschäftsführer Rainer Braun-Paffhausen. „Es ist leider nicht gelungen, Spannungen und Kommunikationsstörungen zu lösen.“ Die KJA habe Hilfe angeboten, etwa bei der Suche nach einer neuen Unterkunft. Ein Haus zur Miete, das man in Godesberg gefunden habe, sei abgelehnt worden.

„Es war ungeeignet und zu teuer“, entgegnet Cornelius Fischer (26), der Sprecher der Wohngemeinschaft. Die Gruppe wolle zusammenbleiben. Es sei aber schwer, in Bonn eine so großes, erschwingliches Quartier zu finden. Bisher zahlen die „Brücke-Krücke“-Mieter etwa 300 Euro kalt im Monat. Die Vorwürfe von Caritas und KJA weist Fischer zurück: Die Beschwerden seien nur von einer einzigen Hausbewohnerin gekommen, die überempfindlich sei. Als Beleg hat die Gruppe Unterschriften von zehn Mietern der anderen Apartments gesammelt, die sich für den Verbleib des Wohnprojekts aussprechen.

Alle WG-Mitglieder wehren sich gegen die Kündigungen. Zwar signalisiert die Caritas-Sprecherin auf GA-Anfrage weitere Gesprächsbereitschaft mit „Brücke-Krücke“. Doch der Konflikt ist schon stark eskaliert: Die ersten drei Räumungsklagen hat die KJA bereits angestrengt. Auch die Betreuungsverträge für die Behinderten sind gekündigt. „Keiner versteht, was hier passiert“, kritisiert Sibylle Lülsdorf, die Mutter von Leo (28), der seit sieben Jahren Halt in der Gruppe findet. „Wir wollen, dass dieses Projekt am Leben bleibt. Alles andere wäre unchristlich.“