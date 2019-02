Stream zum Karneval

Bonn. Bonner Jecken müssen auch in diesem Jahr nicht auf ihre Portion Kamelle verzichten: Den Bonner Rosenmontagszug gibt es auf kamelle.de im Livestream.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.02.2019

Die Session im Bonner Karneval gipfelt im Rosenmontagszug, der am 4. März durch die Bonner Innenstadt zieht. Mit mehreren Kameras rund ums Rathaus gibt es in unserem Livestream beste Aussicht auf den Zoch, ohne dass man sich zwischen die Tausenden erwarteten Karnevalisten begeben muss. Der Stream beginnt am Montag voraussichtlich gegen 12.15 Uhr.

Der Livestreams wird auf kamelle.de sowie auf unseren Facebook-Seiten @gaonline und @kamelle.de zu finden sein und kann kostenlos auf Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.

Rathaussturm in Beuel zum Anschauen

Die schönsten Momente als Video-Beitrag

Reporter Michael Wrobel wird sich übrigens dieses Jahr mit Kamera und Mikrofon abseits des Livestreams ins Gewühl stürzen und die schönsten Bilder einfangen - und das nicht nur in Bonn und Beuel. Die Impressionen gibt es dann im Laufe des Tages als Video-Beiträge zu sehen. Bei kamelle.de werden Sie also nichts vom Höhepunkt der Session verpassen.