Endes des Zirkusgastspiels

Bonn. Der Zirkus ist weg: Mit dem Güterzug werden die historischen Wagen des Circus Roncalli zum nächsten Gastspiel der Jubiläumstournee nach Hamburg transportiert.

Dort ist am Samstag Premiere. Für seinen Auftritt braucht Roncalli auf jeden Fall Gleisanschluss, denn auf der Straße lässt sich die wertvolle Fracht nicht transportieren. Die Laderampe am Beueler Güterbahnhof ist die letzte im Stadtgebiet, wo der Zirkus noch be- und entladen kann.

Gründer und Direktor Bernhard Paul sammelt und restauriert alte Wagen. Sie sind zum Teil mehr als 100 Jahre alt und wurden früher von Pferden gezogen. Einige waren schon bei der Welturaufführung von Roncalli vor 40 Jahren auf der Bonner Hofgartenwiese dabei. „Früher war das Maß aller Dinge im Zirkus die Zahl der Elefanten. Für mich sind das die alten Zirkuswagen“, sagte Bernhard Paul.

Die Dächer erinnern ihn allerdings ein bisschen an die Dickhäuter. Mit ihren „grauen Rücken“ warten die Wagen nun auf dem Güterzug darauf, in Hamburg wieder entladen zu werden.