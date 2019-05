Zirkus kommt nach Bonn

BONN. Zuerst sollte es in die Rheinaue gehen, dann eröffnete sich doch eine Option für den Stadtgarten: Roncalli errichtet derzeit sein Zelt für die Premiere am 10. Mai.

Von Philipp, Königs, 03.05.2019

Der Circus Roncalli hat mit dem Aufbau seines Zeltes im Stadtgarten am Alten Zoll begonnen. Die Premiere beginnt am Freitag,10. Mai, um 20 Uhr. Bis zum 1. Juni bleibt Roncalli an der Adenauerallee. Am Donnerstag wurden zunächst die vier Hauptmasten errichtet und am Freitag folgte die Verknüpfung des Zeltpalastes. Logistikchef Patrick Philadelphia und Zeltmeister Michele Rossi errichten mit einem 25-köpfigen Team die Manege und das bunte Drumherum. Karten für die Vorstellungen gibt es ab einem Preis von 29,40 Euro auf Bonnticket.de. Mehr Infos zum Programm auf www.roncalli.de.

Zunächst war geplant, dass Roncalli in die Rheinaue auf die Wiese ziehen sollte, auf der der Kunstrasen im Sommer seine Konzerte veranstaltet. Doch die Sanierung des Stadtgartens für die Aufhübschung bis zum Beethovenjubiläumsjahr 2020 verzögert sich. Der Circus kann deshalb in der Innenstadt seine Vorstellungen geben.