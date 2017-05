Ungeklärter Vorfall in Bonn

Bonn. Ein ungewöhnlicher Unfall beschäftigt zurzeit die Bonner Polizei. Dabei soll eine Rollstuhlfahrerin einer 21-Jährigen auf den Fuß gefahren und mehrere Sekunden darauf stehen geblieben sein, obwohl die junge Frau vor Schmerz laut aufschrie.

09.05.2017

Die 21-Jährige fuhr am 28. April 2017 gegen 13.40 Uhr mit einem Bus der Linie 611 über die Kaiserstraße in Richtung Hauptbahnhof. Als sie an einer Haltestelle zwischen der Weberstraße und Nassestraße einer Rollstuhlfahrerin das Aussteigen ermöglichen wollte, soll diese ihr auf den Fuß gerollt und einige Sekunden darauf stehengeblieben sein, obwohl die junge Frau ihren Schmerz laut bemerkbar machte.

Die Rollstuhlfahrerin erkundigte sich dann zwar, ob alles in Ordnung sei. Dann soll sie aber in Richtung Weberstraße davongefahren sein, ohne eine Antwort abzuwarten. Die 21-Jährige erlitt Verletzungen am Fuß und musste ärztlich behandelt werden.

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Da die unbekannte Rollstuhlfahrerin bisher nicht identifiziert werden konnte, bitten die Beamten nun um eine Kontaktaufnahme ihrerseits.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 0228/15-0 zu melden. (ga)