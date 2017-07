Kreisverkehr an der K12n

Bonn/Alfter. Im Kreisverkehr zwischen Dransdorf und Alfter an der K12n ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Rollerfahrer wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2017

Zu einem Unfall im Kreisverkehr zwischen Dransdorf und Alfter ist es am Dienstagnachmittag zwischen einem Rollerfahrer und einem BMW-Fahrer gekommen. Nach ersten Angaben von vor Ort war der Rollerfahrer im Kreisverkehr und wollte in die Grootestraße in Richtung Dransdorf abbiegen. Der Fahrer des BMW bog nach Angaben der Polizei aus Richtung Alfter-Oedekoven kommend in den Kreisverkehr ein, übersah dabei offenbar den Rollerfahrer im Kreisverkehr, erfasste diesen und schliff ihn ein paar Meter mit durch den Kreisverkehr.

Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Unfallstelle mittlerweile geräumt, die Unfallaufnahme dauert an.

