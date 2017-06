Ein 55-Jähriger ist am Alten Friedhof auf einen stehenden Pkw aufgefahren und hat sich dabei eine schwere Beinverletzung zugezogen.

Bonn. Am späten Mittwochnachmittag hat sich ein 55-jähriger Rollerfahrer bei einem Auffahrunfall am Alten Friedhof in Bonn schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2017

Wie die Polizei Bonn auf GA-Anfrage mitteilte, sei der Rollerfahrer am Mittwochnachmittag am Alten Friedhof auf einen stehenden Pkw aufgefahren. Den Auffahrunfall habe der Mann laut Polizei selbst verschuldet.

Bei dem Unfall verletzte sich der 55-jährige so schwer am Bein, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang sind nicht bekannt.