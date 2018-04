Feuerwehr-Einsatz

Kurz nach getaner Arbeit: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten gegen Mitternacht ausrücken, um einen brennenden Roller an der Görlitzer Straße zu löschen.

Dieses Fahrzeug eines Anwohners drohte durch den Rollerbrand auch in Brand zu geraten.

Um einen Übergriff der Flammen zu verhindern, rückte die Feuerwehr an und löschte den brennenden Roller.

Außer dem Rahmen ist nach dem Brand des Rollers in der Görlitzer Straße nur noch ein Haufen Asche geblieben.

Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzfahrzeuge in der Görlitzer Straße konnte die Feuerwehr den Rollerbrand löschen.

Bonn. Die Feuerwehr musste bei einem Einsatz in Tannenbusch in der Nacht zu Donnerstag einen brennenden Roller löschen. Benachbarte Autos wurden von den Flammen bedroht. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von Ulrich Felsmann, 26.04.2018

Am Mittwoch um kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Roller nach Bonn-Tannenbusch gerufen. Der bereits länger vor einem Mehrfamilienhaus in der Görlitzer Straße abgestellte und verschlossene Roller stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen.

Ein Augenzeuge berichtete der Polizei, dass augenscheinlich zunächst die Abdeckplane des Zweirades in Flammen stand - eine Brandstiftung sei somit wahrscheinlich. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde auch noch das Treppenhaus des angrenzenden Wohnhauses belüftet, um mögliche Rauchgase zu entfernen.

Den Eigentümer des Rollers wird die unerfreuliche Nachricht unterdessen in Argentinien erreichen. Der 17-jährige Inhaber befindet sich dort nämlich derzeit auf einem Schüleraustausch. Ein Pkw konnte durch Anwohner gerade noch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Durch die Hitze war dieser allerdings bereits in der Front beschädigt worden.

Neben dem erst zwei Jahre alten Roller wurde auch die Laterne, Büsche und die Hinweisschilder für einen Hydranten und einen Wasserschieber beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschaetzt. Die Überreste des Rollers ließ die Polizei durch einen Abschleppunternehmer sicherstellen. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.