Beweislage zu dünn

Bonn. Nach fünf Verhandlungstagen im Bonner Rockerprozess gegen die mutmaßlichen Schützen vom Belderberg – 35 und 31 Jahre alt – ist die Luft erst mal raus. Das Bonner Schwurgericht hat das Verfahren ausgesetzt. Die Beweislage sei zu dünn, so die Begründung.

Von Christine Rothe, 22.06.2018

Den beiden Brüdern, Mitgliedern des Rockerclubs United Tribunes, wird von der Anklage vorgeworfen, vor drei Jahren, am 27. März 2015, auf den damaligen Präsidenten des Boxclubs Fist Fighter, Konstantin S., genannt Costa, geschossen zu haben. Vor der Bar Take Two an der Ecke Belderberg/Rathausgasse waren abends gegen 20.30 Uhr zwei Schüsse aus einer Pistole Kaliber 7,65 Browning abgegeben worden. Costa konnte sich mit einem Bistrotisch schützen, der 39-Jährige erlitt einen Streifschuss am Unterschenkel. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung kamen die beiden Brüder schließlich auf die Anklagebank.

Aber die Beweislage ist dünn: Der Jüngere der beiden Brüder war an dem Abend zwar vor Ort, war wohl auch im Besitz einer Waffe, aber keiner hat gesehen, dass er geschossen hat. Nicht einmal Costa, das Opfer, hatte das zu Protokoll gegeben. Entsprechend haben die Bonner Richter unter Vorsitz von Josef Janßen das Verfahren gegen den 31-Jährigen jetzt eingestellt.

Wann der Rockerprozess gegen den verbleibenden Bruder neu aufgelegt wird, ist noch offen. Vielleicht im November, so die ungenaue Prognose eines Verfahrensbeteiligten.