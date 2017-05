General-Anzeiger lädt zu "Immovielien" ein

Bonn. Am 30. Mai ist die Ringvorlesung "Bonner Orte. Anders. Sehen" der Alanus-Hochschule in Zusammenarbeit mit dem General-Anzeiger bei der Montag-Stiftung zu Gast. Ab 18 Uhr wird das Thema "Immovielien - Immobilien von vielen für viele" diskutiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Am 30. Mai um 18 Uhr wird das Thema "Immovielien - Immobilien von vielen für viele" als Teil der Ringvorlesung "Bonner Orte. Anders. Sehen" in den Räumlichkeiten der Montag Stiftung Urbane Räume in der Adenauerallee 127 in Bonn statt. Die Ringvorlseung "Bonner Orte. Anders. Sehen" ist ein Projekt der Alanus- Hochschule in Kooperation mit dem Bonner General-Anzeiger.

Dabei diskutieren Experten an verschiedenen Orten in Bonn mit Lehrenden aus dem Bereich der Architektur über städtische Architektur und Planungsaufgaben. Die Ringvorlesung startete am 4. April mit dem Thema "Alte Bäder - neu genutzt", das besonders durch die Bürgerabstimmung über das Kurfürstenbad seine Aktualität bewiesen hat. Am 25. April folgte das Thema "GrenzWertig - Architektur im Gespräch zwischen Köln und Bonn".

Anstoß für neue Projekte

Die nächste Veranstaltung am 30. Mai wird sich mit dem Thema "Immovielien - Immobilien von Vielen für Viele" auseinander setzen. Um 18 Uhr findet diese Veranstaltung in der Montag Stiftung Urbane Räume, in der Adenauerallee 127 in Bonn statt. Die Moderation wird Prof. Dr. Florian Kluge übernehmen, vom Fachbereich Architektur der Alanus Hochschule. Oliver Brügge vom Vorstand und Jörn Luft von der Montag Stiftung Urbane Räume, sowie der Geschäftsführer von Urbane Nachbarschaft Samtweberei GmbH werden ebenfalls anwesend sein.

Dabei werden erfolgreiche Projekte der gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung vorgestellt und sollen so neue Projekte anstoßen und dabei helfen, das Vernetzen für die, die neue Projekte entwickeln wollen, zu erleichtern. Neben konkretem Rat werden dabei vor allem anschauliche Beispiele aus der Praxis und Arbeitshilfen gegeben.

Einen weiteren Termin der Ringvorlesung gibt es noch: "Rheinufergeschichten" am Mittwoch, den 21. Juni, 18 Uhr im Restaurant Rheinpavillon am Rathenauufer 1. Die Architekten Thomas Sieverts aus München und Benedikt Stahl aus Düsseldorf sprechen mit Florian Kluge über die Facetten und Funktionen des Rheinufers.