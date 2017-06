Bonn. Der Rohbau steht: Richtfest feierte am Mittwoch das Bonner Studentenwerk für ein neue Wohnheim an der Ecke Kaiser- und Nassestraß. Es handelt sich um ein früheres Bürogebäude, das bis vor einigen Jahren die Kultusministerkonferenz nutzte.

Auch bei den kleinen und mittleren Schritten das ganz Große nicht gänzlich aus den Augen zu lassen, hat sich oft bewährt. Vielleicht dachte daran am Mittwoch auch Jürgen Huber, Geschäftsführer des Bonner Studentenwerks. Beim Richtfest für das neue Wohnheim an Kaiser- und Nassestraße ließ er beinahe nebenbei die Nachricht fallen, an welchem großen Wurf die Institution hinter den Kulissen bereits arbeitet. In einigen Jahren, so kündigte Huber an, wolle man die gesamte Zentrale der Anstalt öffentlichen Rechts in der Südstadt baulich neu sortieren.

Was das im Extremfall bedeuten könnte, macht ein Blick auf die Dimension des verschachtelten Gebäudeblocks deutlich. So könnte bei der „großen Lösung“ im Karree zwischen Kaiser-, Nasse- und Lennéstraße, wo sich derzeit Mensaküche, Gastronomie, Verwaltung, Wohnen und Dienstleistungen wie AStA und BAföG-Büro munter durchmischen, kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Denn, so zumindest die Überzeugung von Huber: Eine Sanierung im Bestand würde mutmaßlich eine große Menge öffentliches Geld verbrennen.

Gleichwohl blieb der Geschäftsführer hinsichtlich denkbarer Varianten am Mittwoch zurückhaltend und brachte zunächst einen „Teilabriss“ ins Spiel. Dass eine komplette Neubauvariante ihre politischen Herausforderungen nicht zuletzt in der erforderlichen Änderung des Bauplanungsrechts fände, weiß auch er. In den Blick gerät mit den Plänen aber das Herzstück des Bonner Studierendenwerks: Vor fast einhundert Jahren entstand an der Nassestraße das erste „Studentenhaus“ als Anlaufstelle für die Studenten.

Genau dort sollen vom kommenden Sommersemester an 70 Kommilitonen eine Wohnung finden. Immerhin in dieser Dimension wird sich der dauerhaft angespannte studentische Wohnungsmarkt in der Bonner Südstadt ein wenig entspannen. Wer von den künftigen Mietern beispielsweise Jura oder Volkswirtschaftslehre studiert, dessen Fußweg in den Hörsaal beträgt komfortable drei Minuten.

Mit dem Richtfest in dem früheren Bürogebäude, das bis vor einigen Jahren die Kultusministerkonferenz nutzte, sind am Mittwoch die Weichen für die Eröffnung gestellt worden. Derzeit befindet sich das fünfstöckige Haus im Rohbau. Auch Fenster, die zum Schutz vor Bahnlärm geschlossen werden könnten, gibt es noch nicht – wie während der Reden festzustellen war. Bis zum 1. April 2018 soll sich das ändern, für diesen Tag nämlich ist die Eröffnung geplant.

Die von Huber scherzhaft vorgetragene Sorge, das Datum könne sich als Aprilscherz entpuppen, vermochte der Bonner Architekt Christoph Rütter den Anwesenden sogleich zu nehmen. Er stellte die gestalterische Idee hinter dem Umbau vor. „Wir haben die riesige Gebäudefront optisch aufgelockert und harmonisch am historischen Umfeld der Nachbarschaft orientiert“, sagte Rütter und verwies beispielsweise auf die Fensterproportionen und die wechselnden Farbtöne der Klinker. Da hatte Polier Wilfried Wutgen seinen Richtspruch bereits gesprochen und mit den Worten beendet: „Du, Glas, zersplittere im Grund! Geweiht sei dieses Haus zur Stund!“

Das Investitionsvolumen für das neue Wohnheim beträgt 6,8 Millionen Euro. Was nach viel Geld für den Umbau eines bestehenden Bürohauses klingt, dürfte angesichts dessen, was das Studierendenwerk erst plant, allenfalls das Aufwärmprogramm gewesen sein.