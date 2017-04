Verdächtiger im Fall der Siegauen-Vergewaltigung

Bonn. Der zuständige Haftrichter hat einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Siegauen-Vergewaltiger gestellt. Das Landeskriminalamt hatte zuvor DNA-Spuren des Verdächtigen am Tatort festgestellt. Der 31-Jährige hat die Tat bislang nicht gestanden.

Von Anja Wollschlaeger, Michael Wrobel, Andreas Dyck, und Rita Klein , 09.04.2017

Der zuständige Ermittlungsrichter des Bonner Amtsgericht hat einen Haftbefehl gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Der aus Ghana stammende und mit Hochdruck gesuchte mutmaßliche Vergewaltiger war am Samstagvormittag am Beueler Rheinufer festgenommen worden. Er soll in der Nacht zum 2. April ein junges Paar in der Siegaue bei Bonn-Geislar in dessen Zelt überfallen, mit dem Tode bedroht und die 23-jährige Studentin vergewaltigt haben. Zeugen hatten ihn anhand des in den Medien täglich veröffentlichen Phantombildes erkannt und die Polizei alarmiert.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft begründen die Behörden die Festnahme mit Übereinstimmungen mit den bekannten Personenbeschreibungsmerkmalen und auch dem veröffentlichten Phantombild. Seine DNA wurde am Tatort sichergestellt. Die Wissenschaftler des Landeskriminalamtes NRW stellten eine Übereinstimmung der gesicherten Spuren mit der DNA des Beschuldigten fest.

Wie die Polizei mitteilte, waren Fußgänger am Samstagmorgen gegen 8 Uhr mit ihren Hunden im Bereich des Von-Hobe-Damms in Schwarzrheindorf unterwegs, als sie den 31–Jährigen entdeckten und ihnen die Ähnlichkeit mit dem Phantombild ins Auge fiel. Die Hundehalter informierten sofort die Polizei, die umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen einleitete. Dabei stand die Einsatzleitstelle der Polizei im ständigen Telefonkontakt mit den Zeugen, die den Verdächtigen im Blick behielten. Kurze Zeit später wurde der 31-Jährige, der auch einen Rucksack mit sich trug, in der Beueler Rheinaue gesehen. Als er die Polizei wahrnahm, warf er den Rucksack weg, flüchtete und wurde wenig später in der Rheinaue auf Höhe des Werdstraße gestellt und überprüft.

Der Rucksack, auf den die Beschreibung im aktuellen Fahndungsfall passte wurde sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen und ins Bonner Polizeigewahrsam mitgenommen. Und ein anschließend von Wissenschaftlern vorgenommener DNA-Abgleich brachte den Bonner Polizeibeamten und der Staatsanwaltschaft die Gewissheit: Die nach der Tatgesicherten Spuren stimmen mit der DNA der 31-Jährigen überein. Nun sind die Ermittler sicher: Der Gewaltverbrecher, nach dem in der gesamten Region gesucht worden war, ist gefasst.

Davon war am Sonntagnachmittag auch der Bonner Ermittlungsrichter überzeugt, nachdem ihm Polizei und Staatsanwaltschaft die Beweise vorgelegt hatten: Er verkündete dem 31-Jährigen, der seit einiger Zeit im Raum Siegburg lebt, den Haftbefehl wegen Vergewaltigung und Bedrohung. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, hat der Verdächtige die Tat bisher bestritten. Doch die Ermittler sind aufgrund der Beweislage sicher: Es war der 31-Jährige, der in jener Nacht das Zelt des jungen Paares aufschlitzte und die 23-Jährigen und deren 26-jährigen Freund mit dem Tode bedrohte. Das Paar aus Süddeutschland war zu Besuch bei Freunden in Bonn und hatte sich entschlossen, über Nacht in der Siegaue zu zelten. Mit einem von dem Paar als „machetenähnlich“ beschriebenen Messer in der Hand bedrohte der Täter das Paar und vergewaltigte die 23-Jährige.

Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt: In der Nacht auf den 2. April hatte ein Mann ein Pärchen überfallen, das in der Siegaue bei Geislar gezeltet hatte. Vor den Augen ihres 26 jährigen Freundes wurde dabei eine 23-Jährige von dem Täter vergewaltigt. Seither fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Vergewaltiger. Eine Woche nach der Tat konnte am Samstagvormittag der mögliche Täter gefasst werden. "Wir sind optimistisch, dass wir den Richtigen haben", sagte Polizeisprecher Robert Scholten am Samstag.

Nach Veröffentlichung des Phantombildes waren bei der Polizei bis Freitag 220 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Zehn Männer wurden genauer überprüft. Staatsanwalt Buß erklärte am Sonntag: „Es war eine sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.“