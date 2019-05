Großes Feuerwerksspektakel

Bonn. Heute steigt wieder Rhein in Flammen. Die größte Veranstaltung findet in der Bonner Rheinaue statt. Von dort berichten wir über den aktuellen Stand der Dinge.

Von Stefan Knopp und Michael Wrobel, 04.05.2019

20.45 Uhr:

Zum Regen, der derzeit über Bonn runtergeht, soll es auch noch knackig kalt werden. Der Deutsche Wetterdienst hat soeben eine Wetterwarnung vor Frost herausgegeben. Ab 22 Uhr soll die Temperatur auf minus zwei Grad fallen. Keine guten Bedingungen für einen schönen Feuerwerksabend. Wer sich also noch in die Rheinaue wagt, sollte sich eine dicke Regenjacke anziehen - denn es wird nasskalt!

20.15 Uhr:

Zu früh gefreut: Gerade schüttet es in Bonn wie aus Eimern. Hoffentlich können die Feuerwerker die Batterien trocken halten. Denn ansonsten könnte es mit dem Feuerwerk ab 23.25 Uhr problematisch werden. Wir drücken die Daumen, dass sich der Regen schnell wieder verzieht.

Das Rahmenprogramm zu "Rhein in Flammen" gestaltet das Aktionskünstlerkollektiv "Petros und die gießenden Kübel featuring Poseidon" — Josef Schugt (@penpendede) 4. Mai 2019

20.00 Uhr:

Die Wiesen haben sich gefüllt, und mittendrin verbreitet eine fantasievoll kostümierte Stelzenläuferin gute Laune. Die Bläck Fööss haben einiges an Publikum. Die Betreiber der Fahrgeschäfte können sich heute auch nicht beklagen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan wies auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN hin, die dieses Jahr bei Rhein in Flammen verschiedentlich thematisiert werden. Und jetzt kann das Feuerwerk kommen.

19.15 Uhr:

Sie wollte schon immer mal zu Rhein in Flammen, jetzt ist Vronis Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie feiert ihren Junggesellinnen-Abschied in den Bonner Rheinauen. Sie und ihre Freundinnen wären bei jedem Wetter hergekommen. Aber sie haben Glück: Bisher hat es nur einmal genieselt, und es sieht bislang so aus, als wenn den Besuchern das befürchtete Unwetter erspart bleibt.

17.30 Uhr:

Laut aktueller Wetterprognose stehen die Zeichen für ein trockenes Rhein in Flammen gar nicht schlecht. Der Himmel soll auch zum Abend hin immer wieder aufklaren. Dabei bleibt es jedoch recht frisch: Von aktuell acht Grad geht es später am Abend auf Werte um die vier Grad runter. Also: Warm einpacken und vorsichtshalber mal einen Regenschirm mitnehmen!

16.30 Uhr:

Noch ist auf den Fahrgeschäften in den Rheinauen nicht viel los. Das könnte daran liegen, dass die gängigen Wetter-Apps keine sonnigen Prognosen zu bieten haben. Aber zumindest der Sturm, der für 15.30 Uhr angekündigt war, ist ausgeblieben. So kann es gerne weitergehen.

Die Feuerwerker der Firma Weco sind jedenfalls eifrig dabei, die Wiese am Rheinauen-See für das große Finale ab 23.25 Uhr vorzubereiten. Für sie ist das Wichtigste, die Batterien vor Nässe zu schützen. "Im Durchschnitt ist das Wetter besser als vermutet", sagt Koordinatorin Nicole Solbach. Sie hofft, dass es so bleibt - zum einen wegen all der Arbeit, die in dem Feuerwerk steckt, und zum anderen, weil sie natürlich auch Publikum haben möchte.

Rhein in Flammen. Noch ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Sonne kommt raus. Blick vom Bonner Bogen. Hier sind noch 500 TG Parkplätze frei. Lässt Euch von den Sperren und Ordnungshütern nicht aufhalten. Jeder der hier am Bonner Bogen parken möchte darf das auch. pic.twitter.com/DCMf2nnaoV — Jörg Haas (@JoergEHaas) 4. Mai 2019

Das Feuerwerk steht unter dem Motto "Freiheit - Mauern einreißen, Grenzen überwinden". Vorher gibt es auf drei Bühnen Musikprogramm, Highlight sind die Bläck Fööss ab 19.30 Uhr auf der Hauptbühne. Ab 22 Uhr möchte Björn Heuser einen Mitsing-Weltrekord aufstellen.

