Bauherr fordert 20 Millionen Euro

Im Jahr 2010 hat der Kölner Investor Ewald Hohr das rund 37.000 Quadratmeter große Areal in Ramersdorf von der Stadt Bonn gekauft. 2013 starteten die Bauarbeiten am Bonner Bogen. Das „Rhein-Palais“ ist in drei Bauabschnitte mit 22 Büro- und Geschäftsgebäuden aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt ist fast fertiggestellt, mit dem zweiten hat der 74-jährige Unternehmer im Dezember begonnen. Durch den Streit mit der Stadt um die Entsorgungskosten für die Altlastendeponie hat Hohr nach eigenen Angaben bislang mehr als zwei Jahre Zeit verloren. Statt den Müll zu entsorgen, der sich in den Bauabschnitten zwei und drei im Erdboden befindet,

möchte er bis zu 700 Bohrpfähle in den Untergrund treiben und darauf die Bodenplatte errichten. Dies soll laut Hohr preiswerter sein als die komplette Entsorgung der Altlasten. Der zweite Bauabschnitt soll bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Über die Baugenehmigung für den dritten Bauabschnitt verhandelt Hohr noch immer mit der Stadt.

Das Bauvorhaben kostet insgesamt fast 228 Millionen Euro. 2013 wurde mit Kosten von 125 Millionen Euro kalkuliert. Die Preissteigerung begründet Hohr unter anderem mit der besseren Ausstattung der Gebäude. Stand heute sind laut Hohr 62,29 Millionen Euro verbaut. Ende 2024 will der Investor alles fertig haben. Dann steht eine Nutzfläche von insgesamt 47.114 Quadratmetern zur Verfügung. 2020 sollen die ersten Mieter in die Büros des ersten Bauabschnitts einziehen. Mietverträge sind laut Hohr noch keine unterzeichnet.