Bonn. Nach einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin ist die Bonner Reuterstraße aktuell teilweise gesperrt. Autofahrer in Richtung Bad Godesberg werden umgeleitet, es kommt zu Staus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.04.2018

Bei einem Unfall an der Reuterbrücke in Bonn ist am Dienstagmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war an dem Unfall gegen 13.15 Uhr an der Ecke Reuterstraße/Burbacher Straße auch ein Pkw beteiligt. Nach GA-Informationen kam der Pkw aus der Burbacher Straße und bog auf die Reuterstraße ab, wo er die Radfahrerin seitlich touchierte. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall liegen derzeit noch nicht vor.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist die Reuterstraße in Fahrtrichtung Bad Godesberg für den Verkehr gesperrt worden. Autofahrer, die aus Richtung der Autobahn kommen, werden über die Hausdorffstraße umgeleitet. Durch den Unfall kommt es in dem Bereich zu langen Staus.

Weitere Berichterstattung folgt...