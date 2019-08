Seltener Vorfall

Am Sonntag musste ein Helikopter der Bundespolizei in Bonn notlanden.

Bonn. Kein gewöhnlicher Anblick für die Passanten in Bonn-Castell: Am Sonntag musste ein Hubschrauber am Rheinufer eine Zwischenlandung einlegen. Danach konnte er nicht wieder starten. Ein solches Szenario komme laut dem Piloten nur selten vor.

Von Luca Samlidis, 18.08.2019

Am Sonntag bot sich Passanten am Bonner Rheinufer auf Höhe des Römerkrans in Castell ein besonderer Anblick: Der orangefarbene Rettungshubschrauber Christoph 3 der Bundespolizei in Hangelar blockierte die gesamte Straßenbreite. Der Grund: Nach zwei Notfalleinsätzen sei der Hubschrauber geplant zwischengelandet, beim Startversuch habe dann der Anlasser versagt, erzählt Pilot Kai Nohe.

Der Vorfall ereignete sich gegen kurz vor 12 Uhr mittags - die dreiköpfige Besatzung des Hubschraubers wartete fast 5 Stunden auf die Mechaniker, die aus St. Augustin ausrücken mussten - und das aus der Wochenendbereitschaft. "Die Reperatur wird spannend", prophezeite Pilot Nohe noch vor der Ankunft - aktuell scheint sich das zu bestätigen: das Mechanikerteam geht davon aus, dass der Hubschrauber gegen 19.15 Uhr wieder starten kann. Sollten Probleme auftreten, wird er von einem Tieflader abgeholt. Dass so etwas passiere, sei "eigentlich selten", erklärt Nohe. Er hatte den Hubschrauber nach der Landung von einem Kollegen übernommen.