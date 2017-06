Bonn. Schon seit Februar sind die Aufzüge am Bonner Haus der Geschichte und an der Welckerstraße, die zur U-Bahn-Haltestelle Heussallee führen, gesperrt. Lieferschwierigkeiten ließen Arbeiten stocken.

Von Laszlo Scheuch, 29.06.2017

Wie lange sind die Aufzüge noch von einem Bauzaun umgeben und unbenutzbar? Wie Veronika John, Vize-Sprecherin der Stadtwerke Bonn (SWB), auf Anfrage mitteilte, gehen die Arbeiten an diesem Freitag, spätestens jedoch nächste Woche, weiter: „Wir bedauern es sehr, dass sich so lange nichts getan hat – gerade dort, direkt vorm Haus der Geschichte. Leider hat uns der Lieferant der neuen Aufzugskabinen und Türen auf die Lieferung warten lassen, sodass die Arbeiten erst jetzt fortgesetzt werden können.“ Da die alten Türen jedoch bereits ausgebaut waren, waren die Aufzüge seitdem unbenutzbar. Über andere Fahrstühle war die Haltestelle allerdings weiter barrierefrei zu erreichen.

Die Sanierung ist Teil eines Mehrjahresprogramms, in dem die SWB Aufzüge erneuern. „Teilweise stammten die noch aus den 70er Jahren“, so John. In einem nächsten Schritt werden auch die Rolltreppen der Haltestellen, die auf die Ebene zwischen Straße und U-Bahn führen, erneuert. John: „Auch das wird noch dieses Jahr geschehen. Die Rolltreppen sind mindestens 25 Jahre alt.“

Ferner sind für die Haltestellen neue Überdachungen geplant – zum einen für die Fahrgäste, zum anderen aber auch als Witterungsschutz für die dann neuen Rolltreppen. Wann diese Arbeiten beginnen, konnte John noch nicht sagen, versprach aber: „Wir werden es rechtzeitig mitteilen, denn die Arbeiten werden auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben.“

Bereits seit einiger Zeit erstrahlt die Haltestelle Heussallee in neuem Licht – in den vergangenen Wochen haben die SWB die Beleuchtung erneuert.