Alter Friedhof

Samstag, 24. Juni, 18 Uhr:

Das Pasqualini Streichtrio mit Werken von Mozart, Haydn, Beethoven. Karten an der Abendkasse kosten zehn Euro.

Samstag, 8. Juli, 18 Uhr:

Das Ensemble Bellamira mit Musik des Barock. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.

Samstag, 26. August, 18 Uhr:

Klassisches Trio mit mit Sibylle Wagner (Cembalo), Kelly Kicken (Querflöte) und Daria Rositzkaja (Mezzosopran). Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.

Der Philharmonische Chor gibt drei Benefiz-Konzerte. Am Samstag, 15. Juli, ab 18 Uhr lautet das Thema „Sphärenklänge“. Am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr gibt es eine musikalische Führung zu prominenten Grabstätten. Und ab 18 wird das Requiem von Gabriel Fauré aufgeführt. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro und sind nur per E-Mail an geschaeftsstelle@philchor.de oder telefonisch unter 02 28/28 42 84 66 erhältlich.