Heißester Juni-Tag

Bonn. Der Rekord ist geknackt: Der Donnerstag war der heißeste Juni-Tag in Bonn seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Und auch die Zahl der Hitze-Tage ist eine Seltenheit.

Von Klaus Kosack, 22.06.2017

Am Donnerstag wurde in Bonn der diesjährige Temperaturrekord vom 29. Mai mit 35,1 Grad Celsius übertroffen, wie unser Wetterstatistiker Klaus Kosack mitteilte. Am 22. Juni in den frühen Nachmittagsstunden wurde die höchste jemals in Bonn gemessene Junitemperatur mit 38,1 Grad Celsius erreicht. Damit wurde der bisherige Rekordhalter, der 18. Juni 2000, mit gemessenen 38,0 Grad Celsius auf den zweiten Platz verwiesen.

Ungewöhlich war auch die Folge von Tropentagen: Vier Tropentage in Folge sind für einen Juni eher selten, von 2017 gab es das zuletzt 2000. Die bis Donnerstag gemessenen Tagestemperaturen des Junis lassen unter Umständen einen weiteren Rekord erwarten: Mit den schon erreichten 20,3 Grad Celsius wäre das ein neuer Juni- Rekord.