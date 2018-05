Kommentar zur Personalie Fuchs

Bonn. Statt sich weiter an der Personalie Wolfgang Fuchs aufzuhängen, sollte die Jamaika-Koalition sich endlich dringenderen Themen widmen, findet GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Von Von Lisa Inhoffen, 12.05.2018

Das war klar, dass nach der knappen Wiederwahl von Stadtdirektor Wolfgang Fuchs im Rathaus wild spekuliert wird. Aufgrund des Ergebnisses gehen selbst ernannte Rechenkünstler in den Fraktionen davon aus, dass von den CDU-Parteifreunden des Stadtdirektors einige ihm die Gefolgschaft verweigert haben müssten – obwohl man im Rat nach der missglückten Probeabstimmung in der CDU vor einigen Tagen, bei der es nicht wenige Gegenstimmen für Fuchs gab, wie ein Mann hinter dem Stadtdirektor stehen wollte.

Andere glauben, dass beim Grünen-Koalitionspartner doch mehr Mitglieder als gedacht den Kreisparteitagsbeschluss, die Koalition nicht zu gefährden, missachtet und doch gegen den Stadtdirektor votiert haben. Getoppt werden diese Spekulationen von der Behauptung einiger Stadtverordneter aus verschiedenen Fraktionen, die Sozialliberalen hätten Jamaika gerettet. Dabei ist jegliche Spekulation fehl am Platze. Denn: Es war eine geheime Wahl. Und niemand kann in die Köpfe der Menschen gucken. Glücklicherweise nicht. Es sollte auch endlich ein Schlussstrich unter die unsägliche Diskussion um die Personalie Fuchs gezogen werden. Schlimm genug, dass einige – vor allem aus den Reihen der Grünen – ihr sichtlich wachsendes Unbehagen über die Jamaika-Koalition – in den Kontext der Wiederwahl des Stadtdirektors gestellt haben.

Wenn denn die Koalition nicht mehr funktionieren sollte, dann muss eine Auseinandersetzung darüber zu Sachthemen erfolgen. Und von diesen gibt es bekanntlich einige. Zu nennen ist insbesondere die Verkehrs- und Umweltpolitik, wo CDU und FDP nicht selten weit von den Vorstellungen der Grünen entfernt sind. Ob Jamaika noch bis zur Kommunalwahl 2020 hält? Auch darüber kann man nur spekulieren – was angesichts der großen Aufgaben in dieser Stadt indes auch nicht weiterhilft.