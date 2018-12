Bonn. In Kessenich sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen von vier Fahrzeugen zerstochen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von geeral-anzeiger-bonn.de, 10.12.2018

Die Polizei Bonn sucht nach Tätern, die am vergangenen Wochenende die Reifen von mehreren Autos zerstochen haben. Nach Mitteilung der Beamten haben die noch Unbekannten vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen an vier Fahrzeugen beschädigt. Diese waren an der Hausdorffstraße zwischen der Reuterstraße und der Eduard-Otto-Straße geparkt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Hinweise zu den Taten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.