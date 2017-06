Kommentar zur Sonntagsarbeit

Bonn. In Bonn wird derzeit über Ladenöffnungszeiten an Sonntagen diskutiert. Bedauerlich, dass nun auch in Bonn in dieser Frage Streit droht, findet GA_Redakteurin Lisa Inhoffen. Ein Kommentar.

Der Schutz des Sonntags hat viele gute Gründe: Er sichert den Menschen die Zeit für eine Pause, zum Luftholen vom hektischen Alltag. Und natürlich auch die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu besuchen.

Sonntagsarbeit ist laut einer Studie für mehr als sechs Millionen Beschäftigte die Regel – dazu zählen vor allem Ärzte und das Pflegepersonal. Sonntags herrscht in der Gastronomie Hochbetrieb, auch der Nah- und Fernverkehr fährt, und wir produzieren die Zeitung für den Montag. Der Schutz des Sonntags ist kein Dogma, sondern eine Frage der Abwägung.

Als die Jünger Jesu aus Hunger Ähren am Sabbat ernteten und Pharisäer dies kritisierten, entgegnete Jesus, der Sabbat sei für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Das Prinzip sollte auch für den klassischen Einzelhandel gelten dürfen, zumal der sich mehr und mehr bedroht sieht durch den Internethandel, der rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche geöffnet hat.

Bedauerlich, dass nun auch in Bonn in dieser Frage Streit droht. Lange hatten Handel, Gewerkschaften und die Kirchen einen Konsens gemeinsam getragen, der den Gewerbetreibenden eine Sonntagsöffnung ermöglichte, die in aller Regel – etwa wie das Bonn-Fest – mit attraktiven Veranstaltungen für Groß und Klein verbunden war.

Klage schießt übers Ziel hinaus

In der Bonner City sind das drei Sonntage im Jahr, an denen übrigens auch erst ab 13 Uhr geöffnet wird. Das ist moderat, und mehr Sonntage sollen es auch nicht werden. Dass die Gewerkschaften sich gegen den Vorstoß der großen Warenhausketten wehren, die eine beliebige Sonntagsöffnung fordern, ist nachvollziehbar.

Mit ihrer Klagewelle gegen die bisher eher seltenen Sonntagsöffnungen in den NRW-Städten schießen sie über das Ziel hinaus. Und sägen an dem Ast, auf dem ihre Mitglieder sitzen. Denn: Wenn immer mehr Geschäftsleute ums Überleben kämpfen müssen, dann geht es auch um Arbeitsplätze.

Eine Reform des Ladenöffnungsgesetzes ist überfällig. Sie muss einerseits den Gewerbetreibenden bei den bisher erlaubten Sonntagsöffnungen mehr Rechtssicherheit bieten und andererseits weiterhin den Sonntagsschutz beachten.