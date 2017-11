Brückenprüfungen an Anschlussstelle

An der Anschlussstelle Auerberg der A565 wird gearbeitet.

Bonn. Auf der Autobahn 565 kommt es in dieser Woche noch zu Behinderungen. Bis Freitag ist an der Anschlussstelle Bonn-Auerberg stundenweise nur eine Spur frei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2017

Autofahrer müssen sich von Mittwoch, 8. November, bis Freitag, 10. November, auf Behinderungen auf der A565 einstellen. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mitteilte, werden an den drei Tagen Brückenprüfungen an der Anschlussstelle Bonn-Auerberg durchgeführt.

Für die Arbeiten wird jeweils von 9 bis 15 Uhr in Fahrtrichtung Siegburg der rechte Fahrstreifen gesperrt. Den Autofahrern steht somit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auswirkungen auf die Aus- und Auffahrten soll es keine geben: Diese sollen dem Landesbetrieb zufolge jederzeit offen bleiben.

