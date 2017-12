Verdacht des Landfriedensbruch

Aktivisten stehen am 07.07.2017 im Schanzenviertel in Hamburg vor einer brennenden Barrikade.

05.12.2017 Bonn. Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg durchsucht die Sonderkommission „Schwarzer Block“ Wohnungen in acht Bundesländern. Auch in Bonn und in mehreren Städten im Rhein-Sieg-Kreis ist die Polizei im Einsatz.

Nach den Krawallen beim G20-Gipfel im Sommer in Hamburg hat es am Dienstagmorgen bundesweite Razzien gegeben. Seit 6.00 Uhr würden Wohnungen in diversen Bundesländern durchsucht, teilte die Hamburger Polizei mit. Die Durchsuchungen stehen demnach im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.

Auch die Bonner Polizei beteiligt sich an der bundesweiten Razzia. Das bestätigte Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage am Morgen. Nach GA-Informationen werden unter Anderem mehrere Objekte in der Bonner Altstadt durchsucht. Es soll sich auch um Räume der Verdi-Jugend Bonn handeln. Mehrere Mitglieder waren nach den Krawallen in Hamburg festgenommen worden. Drei von ihnen saßen zeitweise in Untersuchungshaft, wurden nach einigen Tagen aber wieder freigelassen. Insgesamt werden sechs Objekte in Bonn durchsucht, so die Hamburger Polizei auf Nachfrage.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg sind Beamte ebenfalls im Einsatz. Das bestätigte Burkhard Rick, der Sprecher der Kreispolizeibehörde in Siegburg. Nach Angaben eines Hamburger Polizeisprechers sind Objekte in Siegburg, Hangelar und Niederkassel betroffen.

Ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte, Ziel sei es, weitere Beweise zu sichern. Neben den Wohnungen in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis und in Köln werden auch Objekte in Städten in Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen durchsucht.

Rund um das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigen Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg hatte es trotz des Einsatzes von mehr als 20.000 Polizisten schwere Krawalle gegeben. Randalierer lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, zündeten Autos an und plünderten Läden. (general-anzeiger-bonn.de/afp/dpa)