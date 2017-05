Klage in Bonn

Bonn. Ein Friesdorfer Wohnungseigentümer pocht darauf, dass ein 56-jähriger Raucher sein von ihm gemietetes Ein-Zimmer-Apartment räumt. Doch der stellt sich quer. Jetzt hat der Vermieter Klage eingereicht.

Von Ulrike Schödel, 26.05.2017

Die Stadt Düsseldorf hatte mit dem bekennenden Qualmer Friedhelm A. (78) einen prominenten Fall, der jahrelang für Schlagzeilen sorgte. Demnächst muss sich auch das Bonner Amtsgericht mit einem angeblich starken Raucher beschäftigen. Denn Willi K. (Name geändert), 56 Jahre alt, soll – möglichst unverzüglich – seine kleine Wohnung in Friesdorf verlassen. Das jedenfalls will sein Vermieter aus Niederkassel, der ihm bereits im Januar 2017 fristlos gekündigt hatte. Da Willi K., der seit 14 Jahren in dem Ein-Zimmer-Apartment lebt, nicht reagierte, soll er jetzt mit richterlicher Hilfe zur Räumung gezwungen werden. Sein Vermieter hat beim Amtsgericht Bonn Klage eingereicht.

Die Belästigung durch den Dauerqualm des Mieters im Parterre sei so groß, heißt es in der Klageschrift, dass die Mieter in der ersten Etage bereits gekündigt hätten. Auch gäbe es starke Verfärbungen an den Rollläden sowie außen oberhalb der Terrassentür. Wiederholt habe er den Mieter aufgefordert, das Rauchen einzustellen. Aber der stelle sich stur.

Denn Willi K. bestreitet, ein starker Raucher zu sein. Nicht zuletzt auch, weil es „keine allgemeingültige Maßstäbe“ gibt, ab wann per Definition jemand ein starker Raucher ist. Ab 40 Zigaretten, ab 60 Stück? Oder vielleicht schon ab zehn? Schließlich auch bestreitet der 56-Jährige, dass er für die „Verfärbungen“ zum Balkon verursacht habe. Sie stammten, da ist Willi S. gewiss, von seinem Vormieter, denn auch der sei Raucher gewesen. Schon bei seinem Einzug habe der Balkon erkennbar großflächige Spuren von intensiver Qualmerei gehabt.

Für völlig irrwitzig hält Mieter Willi K. hingegen das Argument, dass die Obermieter wegen seines Zigarettenqualms ausziehen wollten; denn diese seien ebenfalls Raucher. „Eine Störung von Rauchern untereinander“, kontert der 56-Jährige in seiner Widerklage, das könne nicht sein, das wirke regelrecht „konstruiert“.

Schließlich beteuerte der Bewohner des Apartments, für das er monatlich 430 Euro warm zahlt, dass er seine Bude regelmäßig lüfte. Jedenfalls könne die vom Vermieter angemahnte Belästigung im Treppenhaus nicht aus seiner guten Stube kommen. Denn es stehe wohl außer Frage, dass er nicht der einzige sei, der in dem Mehrfamilienhaus raucht. Der Rechtsstreit von Raucher Friedhelm A. dauerte vor drei Gerichten drei Jahre. Er durfte bleiben. In Bonn kommt es demnächst zum ersten Prozess.

Aktenzeichen: AG Bonn 201 C 130/17