Einsatz in Graurheindorfer Straße

Die Feuerwehr ist in der Graurheindorferstraße in Bonn-Castell im Einsatz.

Bonn-Castell. Die Bonner Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Einsatz in die Graurheindorferstraße in Bonn-Castell gerufen worden. Mit einem Großaufgebot angerückt, konnten die Einsatzkräfte aber schnell Entwarnung geben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2019

Gegen 18.08 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Einsatz mit Rauchentwicklung ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Graurheindorfer Straße in Bonn-Castell gerufen. Die Einsatzkräfte kamen mit Leiterwagen und Atemschutz und konnten das Problem zügig ausmachen. Die anwesenden Bewohner, vier Erwachsende und vier Kinder, hatten sich bereits ins Freie gerettet. Ein Topf auf dem Herd in der Küche hatte starken Rauch in der ersten Etage des Hauses verursacht, der sich rasch ausgebreitet hatte.

Aufmerksame Passanten hatten den Qualm bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Nachdem die Kochstelle abgelöscht und die Räumlichkeiten entlüftet waren, konnte der Einsatz gegen 18.48 Uhr beendet werden. Die Straße war für die Dauer der Arbeiten im Einsatzbereich gesperrt. Verletzt wurde zunächst niemand, eine Frau kollabierte allerdings im Nachhinein aufgrund der Aufregung vor Ort und wurde vom Rettungsdienst versorgt.